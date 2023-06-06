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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Мини-революция в «Зените». Теперь Семак станет для клуба своим Алексом Фергюсоном

Подробности новой жизни клуба.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После пятого чемпионства кряду внутри «Зенита» — небольшая революция. Вчера совет директоров принял решение о создании новой структуры — правления клуба. В официальном заявлении говорится, что она призвана «упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально; обеспечить больший горизонт планирования и бóльшую вовлечённость управленцев в деятельность клуба». Правление будет состоять из девяти человек. Председатель — генеральный директор Александр Медведев. Также туда войдет главный тренер Сергей Семак.

Однако главный вопрос — для чего это нужно?

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По информации «Чемпионата», в правление войдут люди из топ-менеджмента клуба. Их состав будет определён после принятия обновлённого устава. Одна из целей — объединить ответственность всех тех, кто отвечает за различные направления — от академии и главной команды до финансовых и международных отделов. Теперь ключевые решения клуба будут выноситься на общее обсуждение именно внутри новой структуры. При этом совет директоров никуда не денется — он тоже продолжит работу, но будет, вероятно, сконцентрирован на глобальных решениях. Ведь в него входят представители не только клуба, но и «Газпрома».

«Если системно анализировать причины всех успехов “Зенита” в спорте, маркетинге, PR и так далее, то это, с одной стороны, предоставление инициативы руководителям подразделений, с другой же — коллегиальная система принятия решений. Переход на правление позволит четко структурировать горизонтальное взаимодействие между подразделениями “Зенита”. “Зенит” сильно вырос и по масштабу, и по разноплановости работы. По тому, что мы делаем — клуб самый крупный в стране. Здесь я имею в виду развитие спортивной инфраструктуры, академии, прилегающей к стадиону территории и собственную повестку социальной ответственности, это важнейшее направление для сине‑бело‑голубых. Это уже “большая машина деятельности”, которая требует соответствующего управления».

Александр Медведев
генеральный директор «Зенита»
Источник: РИА "Новости"

По сути, в «Зените» появляется структура, которая увеличивает коллективную ответственность за происходящее внутри клуба. То есть тот же Аршавин, пусть он и останется главой департамента по развитию молодёжного футбола, но, вероятно, концептуальные решения должен будет согласовывать с правлением. Любопытнее всего, что внутри этой структуры оказался Сергей Семак — теперь его роль в руководстве клубом полностью формализована.

Не секрет, что главный тренер и до этого серьёзно влиял, например, на трансферную политику клуба. В последние годы переходы всех игроков на вход и на выход согласовывались именно с ним. То есть он был в числе негласных спортивных директоров наряду с Александром Медведевым и Андреем Аршавиным. Теперь его роль частично напоминает ту, которая была у сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Не просто тренер, а настоящий менеджер, имеющий влияние на важные процессы в клубе. В Англии такой формат до сих пор периодически применяется. С разной степенью успешности. Однако для России это точно прецедент.

Источник: Чемпионат.com

Алексей Миллер, Александр Медведев, Елена Илюхина

Похожая структура существует и некоторых топовых европейских клубах — например, в «Баварии». Но там давние традиции управления бизнесом: есть наблюдательный совет — высший контролирующий орган. А есть совет директоров. По сути, в «Зените» образуются похожая модель, правда, в других формулировках. Совет директоров, возможно, станет наблюдательным/контролирующим органом. А правление — операционным.

Другой момент — стоило ли менять структуру, которая до этого принесла пять чемпионских титулов подряд? И получится ли быстро наладить её работу?

Автор: Дмитрий Зимин

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