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10:44 (мск), источник: Sport24

ЦСКА хочет футболиста «Зенита», назван новый клуб Бензема. Трансферы и слухи дня

Главное к утру.

Урал
Оренбург
Зенит
ЦСКА
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Источник: Reuters

Что в России

Аюпов перешел из «Оренбурга» в «Урал»

Полузащитник Тимур Аюпов стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга. C 29-летним опорным полузащитником подписано двухлетнее соглашение. Последние четыре года Аюпов выступал за «Оренбург», из которого ушел в связи с окончанием контракта.

Еще один трансфер «Урала» — португалец Кики

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб подписал контракт с защитником Кики. Предыдущей командой 28-летнего футболиста была португальская «Визела». Став свободным агентом по окончании контракта, португалец присоединился к «Уралу».

«Кики? Мы уже подписали его давно», — заявил Иванов в разговоре с «РБ Спорт».Португалец, действующий на позиции левого защитника, выступал за «Визелу» с 2019 года. Провел 97 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач, был капитаном команды.

Сутормин — в расширенном списке ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил потенциальный интерес армейского клуба к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину. «У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него действующий контракт с “Зенитом”, поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен взять Сутормина в аренду. Контракт Алексея с «Зенитом» действует до 2025 года.

«Краснодар» общается с «Оренбургом» по трансферу Эктова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что полузащитник команды Александр Эктов может перейти в «Краснодар». «Да, по Эктову идут переговоры с “Краснодаром”. Но подробности будут позже», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом Sport24.

Ранее появилась информация о том, что Эктов подпишет трехлетний контракт с клубом Сергея Галицкого.

Что в Европе

Месси стал еще ближе к камбэку на «Камп Ноу»

Отец аргентинского футболиста Лионеля Месси Хорхе подтвердил, что его сын хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Напомним, что ранее стало официально известно об уходе Лео из «ПСЖ» по окончании сезона-2022/23.

«Конечно, Лионель хотел бы вернуться в “Барселону”. И я бы тоже хотел этого. Посмотрим, что получится», — заявил Месси-старший.

«Тоттенхэм» нашел нового тренера

«Тоттенхэм», который по ходу прошедшего сезона расстался с Антонио Конте, нашел нового главного тренера. Выбор северолондонского клуба пал на 57-летнего Энджа Постекоглу из «Селтика». В ближайшее время «шпоры» заключат с австралийским специалистом контракт по схеме «2+1». За два года в «Селтике» Постекоглу выиграл пять трофеев (два чемпионата, один Кубок, два Кубка лиги).

Герой ЧМ и ЛЕ Буну может перейти в «Интер» или АПЛ

Миланский «Интер» проявляет интерес к вратарю «Севильи» и сборной Марокко Яссину Буну. Как сообщает As, «нерадзурри» ищут замену 38-летнему Самиру Хандановичу и уже запрашивали информацию о 32-летнем Буну.

Источник: AFP 2022

Главные претенденты на марокканца среди клубов АПЛ — «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Отмечается, что «Севилья» не согласится отпустить звездного вратаря менее чем за 20−25 миллионов евро.

Бензема продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Ушедший из «Реала» нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в саудовском «Аль-Иттихад». По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, 35-летний француз станет игроком «Аль-Иттихада» в ближайшие дни или даже часы. Контракт Карима с ближневосточным клубом, по которому он заработает 200 млн евро за 2 года, подписан по схеме «2+1».

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