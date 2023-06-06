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20:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Сёмин назвал две команды, разочаровавшие его по итогам сезона в РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал две команды, которые разочаровали его в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Торпедо
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Для меня “Химки” и “Торпедо” — это команды-разочарование сезона. Ждал от них большего, но они вылетели из РПЛ. Каждая команда перед сезоном ставит задачи: наверное, “Химки” и “Торпедо” сделали плохо свою работу. По этой причине и вылетели», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги «Торпедо» расположилось на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков. «Химки» финишировали на соседней, 15-й строчке, набрав 18 очков. Следующий сезон команды проведут в Мелбет Первой лиге.

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