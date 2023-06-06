Юрий Сёмин назвал две команды, разочаровавшие его по итогам сезона в РПЛ

«Для меня “Химки” и “Торпедо” — это команды-разочарование сезона. Ждал от них большего, но они вылетели из РПЛ. Каждая команда перед сезоном ставит задачи: наверное, “Химки” и “Торпедо” сделали плохо свою работу. По этой причине и вылетели», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.