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22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Аршавин не вошёл в правление «Зенита»

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин не вошёл в правление клуба. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Источник: Чемпионат.com

Всего в правлении «Зенита» оказались 10 человек, включая генерального директора Александра Медведева и главного тренера Сергея Семака. Также в числе руководителей клуба будет находиться исполнительный директор Максим Погорелов.

Аршавин выступал за «Зенит» в 1999—2008 и 2012−2015 годах. В составе сине-бело-голубых Андрей трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Карьеру игрок закончил в 2018 году в составе казахстанского «Кайрата». Аршавин проходил обучение в Центре повышения квалификации тренеров Академии «Зенита», где получил лицензию категории С.

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