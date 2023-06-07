Первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне пройдут в среду

Стыковые матчи проводятся с сезона-2011/12. В них принимают участие команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, которые играют против клубов, завершивших розыгрыш Первой лиги на третьей и четвертой строчках. Победители получают право сыграть в следующем сезоне в РПЛ, а проигравшие отправляются в Первую лигу.

«Пари НН» по итогам сезона в РПЛ занял 13-е место в таблице, «Факел» завершил чемпионат на 14-й строчке. В Мелбет — Первой лиге «Енисей» стал четвертым, «Родина» — пятой. Третье место заняла владикавказская «Алания», но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах. Элитный дивизион напрямую покинули подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо», их заменят выигравший чемпионат Первой лиги казанский «Рубин» и занявшая второе место калининградская «Балтика».

Изначально стыковые матчи планировалось провести 6 и 9 июня. После заключительного тура РПЛ Российский футбольный союз (РФС) изменил даты. Первая встреча между «Енисеем» и «Факелом» начнется в 15:00 мск и пройдет в крытом футбольном манеже. «Родина» примет «Пари НН» на стадионе академии московского «Спартака», матч начнется в 18:00 мск.

Ответные игры состоятся 10 июня в Нижнем Новгороде и Воронеже, впервые в стыковых матчах не будет применяться правило гостевого гола. Победителем станет команда, которая забьет большее количество мячей в двух матчах. Если команды забьют равное количество мячей, то после ответной игры будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в течение дополнительного времени команды забьют равное количество мячей или счет не изменится, то победитель будет определен в серии пенальти.