Игра, в которой не будет много голов: прогноз на матч «Енисей» — «Факел»

«Факел» почти весь чемпионат провел в зоне стыковых матчей, но в самом конце был близок к тому, чтобы напрямую остаться в РПЛ. Воронежцы проиграли в последнем туре «Зениту» 0:1, но если бы «Крылья Советов» потеряли очки со «Спартаком», то команда Евсеева осталась бы на 12-м месте. А так, пришлось все-таки лететь в Красноярск и играть летом в местном манеже. На Центральном стадионе, где «Енисей» обычно принимает соперников, меняют естественный газон на искусственный.

Сильные стороны «Факела» известны: команда заточена под быстрые атаки, хорошо использует стандартные положения. Воронежцы могут навязать свой футбол: длинные передачи, борьба за мяч, много фолов… Впереди свои моментами могут воспользоваться Гонгадзе, Акбашев и Аппаев. Команда Евсеева забивает немного, но и пропускает мало. При новом тренере у воронежцев 3 победы и 2 поражения.

«Енисей» финишировал 4-м в первой лиге и в третий раз попал в стыковые матчи. В 2017-м пробиться в РПЛ не получилось, а вот в 2018-м красноярцы переиграли «Анжи» и на один сезон зашли в премьер-лигу. Интересно, что этой зимой команду после ухода Горлова в «Пари НН» возглавил гендиректор Ивахов, не работавший главным тренером с 2016 года. Красноярцы стараются играть в комбинационный футбол, но с таким неуступчивым соперником, как «Факел», это вряд ли получится. При этом на стороне «Енисея» привычный манеж и аншлаг на трибунах.

Воронежцы закономерно считаются фаворитами в этом противостоянии, но всё, скорее всего, решится в ответной встрече 10 июня. На первую игру хорошо смотрится вариант «Факел» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2,16 в «Бетсити». Можно взять и просто тотал меньше 2,5 за 1,71 в БК «Марафон».