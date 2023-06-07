«Енисей» — «Факел»: стартовые составы команд на стыковой матч
В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся красноярский «Енисей» и воронежский «Факел».
Факел
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В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся красноярский «Енисей» и воронежский «Факел».
Команды будут играть на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 15:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Енисей»: Ставер, Кичин, Стежко, Феррейра, Марков, Ланин, Иванов, Раздорских, Канаплин, Глушков, Окладников.
«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Якимов, Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.
Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 мск.
«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.