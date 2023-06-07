«От иностранцев никто отказываться не собирался. “Ростову” нужны хорошие игроки»: Карпин — о трансферных планах

«У меня есть понимание, на какие позиции “Ростову” нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин — другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим. Будем пытаться», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.