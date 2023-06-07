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21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юран пообещал — Юран сделал. «Пари НН» разгромил «Родину»

Нижегородцам будет труднее вылететь, чем остаться, — 3:0.

Пари Нижний Новгород
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Источник: Спорт-Экспресс

В РПЛ стартовали переходные матчи, в которых фавориты одного дивизиона играют с аутсайдерами другого. Сразу после матча «Енисея» и «Факела» (воронежцы победили 1:0) встречались «Родина» и «Пари НН».

С хозяевами встречи история получилась интересная — формально никакими лидерами первой лиги они не являются, заняли пятое место и претендовать на стыковые игры не могли. Однако вмешалась «Алания» с третьей строчки — инфраструктура не позволяет владикавказцам играть в РПЛ, так что москвичам повезло.

Ну, а тренер гостей Сергей Юран дал болельщикам обещание не вылететь — настало время его по-настоящему исполнять. Нижегородцы и до стыковых матчей выступали неплохо — приход Сергея Николаевича явно оживил команду, она набрала 11 очков в девяти турах — но против «Родины» настало время для «Пари НН» включиться в борьбу непосредственно здесь и сейчас.

И они включились. Уже на 10-й минуте форвард нижегородцев Эдгар Севикян (а может, и защитник хозяев, но записали на Севикяна) после рикошета от вратаря открыл счет. Правда, сразу за этим подопечные Парфенова, какими бы андердогами они ни были, включились на полную — и навязали нижегородцам жесточайшую борьбу. Мяч «Родина» водила будто бы в три раза быстрее гостей, контакта москвичи не избегали (скорее наоборот) и даже имели выход один на один.

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Но все без эффекта. Как бы красиво и быстро ни пасовались хозяева, все заканчивалось в лучшем случае на Артуре Нигматуллине. В худшем — просто летело мимо или не доходило до ворот. Так прошел первый тайм.

Во втором ситуация не изменилась — футболисты «Пари НН» будто смирились с фактом, что это они здесь обороняются (учитывая доминирующий стиль «Родины», это не было новостью), и играли на контратаках. Тормозить, безусловно, интересные, но бесплодные атаки «Родины» команде Юрана было несложно.

А на 60-й минуте Владислав Яковлев, арендованный у ЦСКА нападающий «Пари НН», удвоил преимущество. Забил головой после подачи стандарта — это, кстати, только второй гол армейского воспитанника за нижегородцев. Правда, это ничего не изменило — «Родина» продолжила возить, бегать и стелиться в подкатах, а гости — спокойно отбиваться.

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Ближе к концу эмоциональная встреча дошла до потасовки — игроки немного потолкались, а Левников повыписывал им желтые карточки. После этого игра понеслась в прежнем темпе — и таким же образом был забит еще один мяч. Футболисты «Пари НН» в очередной раз подкараулили увлекшихся игроков «Родины», и Альберт Шарипов сделал счет разгромным.

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Перед свистком хозяева успели провести еще одну безуспешную атаку, и на этом матч закончился. Юран победил со счетом 3:0 — стоит ли Парфенову и команде ехать в Нижний Новгород, если дома уступили так разгромно? Однозначно да, так как играли они симпатично, — но и ожидать подвига в ответной встрече 10 июня, честно говоря, тяжело.

Артем Белинин

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