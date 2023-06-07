Промес не включил Малкома в топ-3 лучших игроков сезона РПЛ

Примечательно, что в список Промеса не попал нападающий петербургского «Зенита» Малком, ставший лучшим бомбардиром РПЛ.

В минувшем сезоне 22-летний Эдуард Сперцян провел за «быков» 28 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.