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22:02 (мск), источник: Sport24

Промес не включил Малкома в топ-3 лучших игроков сезона РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес назвал тройку лучших футболистов сезона в российской Премьер-Лиге.

Спартак
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Источник: Sport24

Примечательно, что в список Промеса не попал нападающий петербургского «Зенита» Малком, ставший лучшим бомбардиром РПЛ.

Первое место по версии Квинси занял полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, второе — форвард «Спартака» Александр Соболев, третье — хавбек «Зенита» Вендел.

В минувшем сезоне 22-летний Эдуард Сперцян провел за «быков» 28 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

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