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11:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ», лучшим игроком прошедшего чемпионата признан бразильский легионер «Зенита», выигравший гонку бомбардиров турнира с 23 голами.

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Источник: РИА "Новости"

Рождение сына

— Малком, недавно ты стал отцом. И, судя по соцсетям, не ожидал, что Габриэль появится на свет так рано: 13 мая отмечал чемпионство, а уже утром 14-го родился сын. Расскажи, как и где встретил это событие?

— Изначально роды были назначены на 22 мая, поэтому у меня возник абсолютно четкий план, проговоренный с тренерским штабом: я должен был сыграть свой последний матч в сезоне в Оренбурге 20 мая, после чего улететь в Бразилию. Очень хотел присутствовать при родах, потому что для меня и моей девушки Летисии это первый ребенок.

Но Габриэль решил не ждать. 13 мая провели встречу с «Краснодаром», после которой всей командой отправились на чемпионский парад, а затем поехали отмечать праздник. Когда прибыли в ресторан, Летисия сообщила, что начались схватки. Стало понятно, что до родов осталось недолго. Из-за этого на банкете провел мало времени — узнав новость, тут же сорвался домой и спешно начал собирать чемоданы и искать авиабилеты. Уже понимал, что на роды опоздал, но хотел как можно раньше увидеть сына.

— В тот же день ты отправился в Бразилию, причем летел регулярными рейсами. Тяжело так добираться?

— Ранним утром прыгнул в машину — нашел ближайший рейс до Парижа, а уже из Франции отправился в Бразилию. Это очень волнительная поездка: не мог найти себе места от нетерпения, от ожидания. Хотелось как можно скорее оказаться рядом с семьей. Честно говоря, это мой самый быстрый перелет в Бразилию — я будто бы торопил самолет, чтобы тот быстрее приземлился. Когда взял на руки Габриэля, испытал невероятное чувство — лучшее в жизни!

Источник: РИА "Новости"

Лучшая форма в жизни

— Ожидание от рождения сына — одна из причин твоей результативности в этом сезоне? С чем еще связываешь такое количество голов?

— Чувствую, что находился в лучшей физической форме за свою жизнь. Это во многом связано с тем, что я кардинально пересмотрел подход к подготовке к матчам и восстановлению после них, к рациону, к образу жизни. Но главная причина — это, конечно, новость, что стану отцом. С того момента, когда Летисия обрадовала меня, стал посвящать будущему сыну каждое свое результативное действие. После любого гола и результативной передачи мысленно повторял: «Это для тебя, сынок». На каждую игру выходил суперзаряженным — хотел забить как можно больше мячей, принести команде максимальную пользу и завоевать все возможные трофеи.

— Ты упомянул о питании. Несколько лет назад говорил, что стал пристально следить за ним, что отразилось на твоей форме. Расскажи свой чемпионский рецепт. Ешь ли лазанью перед матчами, как Эрлинг Холанн?

— Конкретного чемпионского рецепта нет. Вообще не очень сильно ограничиваю себя в еде, но у меня составлена четкая программа тренировок и восстановления персонально с тренером. Раньше обожал сладкое, в том числе газировку. Пересмотрев подход к сахару, стал чувствовать себя лучше. Еще снизил потребление красного мяса в пользу белого, а также рыбы.

Кроме того, раньше часто ел пасту, но сейчас понимаю, что с углеводами надо быть осторожнее, поэтому питаюсь ею лишь в день игры, когда нужна энергия. Главные изменения — в подходе к работе: стал правильно восстанавливаться, больше спать, щепетильно подходить к любой мелочи.

Источник: РИА "Новости"

В топ-3 — Промес и Клаудиньо

— Согласно опросу игроков всех 16 клубов РПЛ, ты — лучший футболист сезона. Что это значит для тебя?

— Я считаю, что провел фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как он сложился, и хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Огромное спасибо и каждому партнеру по команде, всем тренерам и болельщикам — вы все помогаете мне становиться лучше. Это признание очень важно — приятно, когда твои ощущения совпадают с выбором людей той же профессии. Для меня большая честь стать лучшим футболистом сезона в России.

— А кого ты сам назовешь лучшими в сезоне?

— Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Второе место отдам Промесу, с которым весь чемпионат боролся за победу в гонке бомбардиров. А еще отмечу Клаудиньо, тоже показывавшего очень яркий футбол, — вместе мы друг друга дополняем.

— Сейчас ты лучший игрок чемпионата, но первые два года в России давались с трудом. Хоть раз возникала мысль все бросить и уехать из «Зенита»? Как реагировал на критику?

— Это действительно очень непростое время — не столько физически, сколько ментально. Почти сразу после перехода получил травму, мне сделали операцию, и я лишился возможности выходить на поле, показывать то, на что способен.

Но у меня ни разу не возникала мысль все бросить и уехать из «Зенита». Верил, что мое время придет. Знал, что, как только тело позволит, сумею убедить людей в том, что приехал в Санкт-Петербург не просто зарабатывать деньги, а творить на поле и войти в историю клуба. Уже в прошлом сезоне почувствовал, что набираю обороты, но понимал, что могу больше. И даже сейчас, после такого фантастического чемпионата, уверен, что и это не предел. В следующем году могу забить еще больше мячей, отдать еще больше передач за «Зенит», а также помочь ему взять еще больше трофеев.

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионский матч

— Андрей Мостовой сказал, что для него это самое эмоциональное чемпионство из-за сумасшедшей победы над «Спартаком». А для тебя это самое ценное золото?

— Безусловно, нет никаких сомнений. Для меня это тоже самый ценный титул из-за сюжета встречи со «Спартаком» и самого факта того, что титул добыт в игре с ним. Мы взяли десятое чемпионство, получили вторую звезду, а я стал лучшим футболистом чемпионата — это очень круто! У меня даже нет слов, чтобы полностью описать все свои эмоции. Футбольная Россия сейчас в цветах «Зенита» — сине-бело-голубая!

— Для команды имело значение обеспечить золото именно в прямом противостоянии со «Спартаком»? Настраивались на красно-белых как-то особенно?

— Была задача обязательно выиграть золото, и желательно как можно скорее. Просто так совпало, что чемпионский матч выпал на «Спартак». На него и так настраиваться не нужно, а тут встреча оказалась вдвойне важна, поэтому настрой стал запредельным.

— В какой момент сезона ты понял, что титул уже не упустите?

— Я с первого тура это понимал. Да, тогда мы не смогли победить «Химки», но все равно здорово выглядели на поле. Уже тогда чувствовал, что сотворим историю. Вторая звезда — это само по себе громадная мотивация, и уверен, что каждый из футболистов «Зенита» серьезно относился к этой задаче.

Источник: РИА "Новости"

Мы пошумели бы в Лиге чемпионов

— Как ты думаешь, через сколько лет «Зенит» получит третью звезду?

— Если мы продолжим в том же духе, то через пять лет. Убежден, что нам это по силам.

— «Зенит» этого сезона — сильнейший за четыре года, что ты здесь?

— Не могу так сказать, потому что это стало бы несправедливо по отношению к тем футболистам, которые выступали тут в предыдущие годы. Думаю, в этом чемпионате мы больше сплотились, стали единым целым, но подчеркну: и раньше «Зенит» был силен и заслуженно брал титул.

— Дуглас Сантос считает, что «Зенит» в этом сезоне мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Согласен?

— Абсолютно! С таким подбором исполнителей и игрой, что мы показывали, могли бы славно пошуметь в ЛЧ! Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто смотрится и способна составить серьезную конкуренцию европейским соперникам, но не имеет возможности выступать в еврокубках. Очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится и российские клубы вернутся в международные соревнования.

Источник: РИА "Новости"

Дзюба, Сан-Паулу и Рио

— Александр Мостовой уверен, что если из «Зенита» убрать всех иностранцев, то он не станет чемпионом. И это мнение широко распространено среди экспертов. Что думаешь об этом?

— Не согласен. В «Зените» собраны, на мой взгляд, сильнейшие российские ребята из РПЛ. И даже если представить, что клуб вдруг покинут все иностранцы, то ничего не изменится. Вашим соотечественникам, защищающим сине-бело-голубые цвета, точно по силам завоевать золото и стать чемпионами страны.

— Как ты отреагировал, когда услышал, что Дзюба назвал «Зенит» командой из Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро? Ты понимаешь, почему он так сказал?

— Прежде всего, хочу сказать, что Дзюба — замечательный футболист. Но команда становилась первой и с ним, и без него. Мне кажется, Артем так сказал, потому что уже сам не играет за «Зенит».

Голы не главное

— В чемпионате-2022/23 у тебя 23 гола, ты остановился в двух шагах от рекорда лиги. Знаешь ли об этом?

— Да, мне рассказывали. В курсе, что максимально приблизился к нему, но никогда не гонялся за индивидуальными призами. Это ведь такая вещь, которая теряет смысл, если твоя команда в итоге не становится чемпионом. Я не радовался бы, если бы стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, а «Зенит» финишировал вторым. Голы — это не главное. Сегодня у тебя хороший день и ты много забиваешь, а завтра случится плохой. Главное — стабильно демонстрировать качественный футбол, который помогает клубу брать трофеи.

— У тебя уже несколько месяцев есть российский паспорт. Как это помогло?

— Очень благодарен за возможность получить гражданство РФ и рад, что представился такой шанс. Круто, что получаешь признание от страны, в которой играешь и живешь.

Источник: Reuters

Будущее — в «Зените»

— Зимой ты мог уйти в «ПСЖ». Учитывая результативность и чемпионство, можно ли сказать, что тогда ты и клуб приняли верное решение?

— Думаю, что у Бога есть свой план на всех и все всегда происходит в то время, когда нужно. Я понимал, что моя миссия еще не выполнена, и очень рад, что остался и помог «Зениту» успешно завершить сезон. Меня одинаково обрадовали обе вещи — и то, что мной заинтересовался «ПСЖ», и то, что «Зенит» стремился сохранить меня. Доволен тем, как все в итоге сложилось.

— Останешься ли ты в «Зените» в следующем сезоне?

— У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если оно устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но еще раз повторю: мое соглашение завершается только через четыре года. Я — футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь взять золото.

— При каких условиях ты можешь уйти? Каким должно быть предложение, от которого ты не сможешь отказаться?

— Не хотел бы фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем. Я играю за «Зенит», и моя задача — приносить ему пользу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем начнем другую, не менее красивую.

Автор: Гоша Чернов

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