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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес, Чалов и Малком — в символической сборной сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt выбрал символическую сборную сезона в РПЛ.

Спартак
ЦСКА
Зенит
Краснодар
Ростов
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Голкипер: Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Мойзес, Виллиан Роша (оба ЦСКА), Александр Сильянов («Ростов»).

Полузащитники: Вендел («Зенит»), Артем Карпукас («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие: Квинси Промес («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»).

Ранее Transfermarkt выбрал лучшего игрока, тренера и лучшего молодого игрока сезона.

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