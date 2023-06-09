Промес, Чалов и Малком — в символической сборной сезона РПЛ по версии Transfermarkt
Портал Transfermarkt выбрал символическую сборную сезона в РПЛ.
Спартак
ЦСКА
Зенит
Краснодар
Ростов
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Голкипер: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Мойзес, Виллиан Роша (оба ЦСКА), Александр Сильянов («Ростов»).
Полузащитники: Вендел («Зенит»), Артем Карпукас («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Квинси Промес («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»).
Ранее Transfermarkt выбрал лучшего игрока, тренера и лучшего молодого игрока сезона.