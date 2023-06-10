«Зенит» может остаться без легионера из Бразилии, российского футболиста зовут в Европу

Что в России

«Аякс» сделал официальное предложение по Эдуарду Сперцяну

Несмотря на то, что Эдуард Сперцян выступает за сборную Армении, российский паспорт у него тоже есть — и поэтому многие из болельщиков «Краснодара» вдвойне пристально следят за его возможным переездом в Европу. По информации De Telegraaf, «Аякс» уже сделал официальное предложение российскому клубу насчет выкупа полузащитника. Источник также сообщает, что спортивный директор голландского клуба Свен Мислинтат связался с агентством CAA Stellar, которое ведет дела 23-летнего хавбека.

По версии зарубежного издания, Сперцян лично заинтересован в трансфере, а сумма компенсации «Краснодару» может составить 9 млн евро.

В завершающемся сезоне полузащитник сборной Армении провел в составе «Краснодара» 40 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 14 голевых передач. Для российского клуба уход Сперцяна будет серьезной потерей, но разве есть вариант мариновать молодого игрока без еврокубков, если он сам намерен отправиться в Эредивизи?

ЦСКА сохранил Дивеева

Московский клуб официально сообщил о продлении контракта с защитником сборной России Игорем Дивеевым. Переговоры шли давно и сложно (ходили слухи, что 23-летнего игрока хотел переманить «Зенит»), но стороны все-таки сумели договориться.

Новое соглашение с защитником рассчитано до 2028 года. В прошедшем чемпионате России Дивеев провел 20 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами. По версии журналиста Ивана Карпова, зарплата футболиста по новому контракту составит 1,5 миллиона евро в год.

Похоже, «Зенит» не будет оставлять у себя Мантуана

Арендованный у «Коринтианса» с правом выкупа полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан пока еще не факт, что останется в России. Представляющий интересы игрока агент Луис Фернандо Гарсия утверждает, что на данный момент у него нет новостей о будущем бразильского футболиста в петербургском клубе.

«На данный момент “Зенит” не дал нам никакого ответа относительно выкупа Мантуана. Мы ждем решение клуба», — сказал агент в беседе со Sport24.

21-летний полузащитник в прошедшем чемпионате России провел 22 матчей, забил 6 мячей и оформил 4 ассиста: бразилец явно не лишний футболист в обойме Петербурга.

«Сочи» покинули сразу трое футболистов

Речь про Сослана Джанаева, Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова. Главный тренер команды Дмитрий Хохлов прокомментировал решение не продлевать контракты с рядом игроком довольно исчерпывающе:

«Мы внутри клуба обсуждаем и решаем, с кем двигаемся дальше. У нас есть ряд игроков, с которыми заканчивается контракт. Есть и ряд футболистов, с которыми хотим продлить. Это футбольная жизнь. Клуб постоянно кем‑то интересуется, селекционная работа не останавливается», — сказал специалист «Матч ТВ».

Что в Европе

Первый новичок «Баварии» в летнее межсезонье

Едва не упустивший победу в Бундеслиге мюнхенский клуб начал усиливаться. Первым приобретением «Баварии» этим летом стал полузащитник Конрад Лаймер. 26-летний хавбек сменил клубную прописку на правах свободного агента после ухода из «РБ Лейпциг», с которым у него закончился контракт.

«Бавария» сообщила, что с игроком сборной Австрии подписан контракт до 30 июня 2027 года.

Лаймер выступал за «РБ Лейпциг» с 2017 года и дважды выигрывал Кубок Германии.

«Ливерпуль» бесплатно отпустил игрока, за которого заплатил 60 млн евро

Наби Кейта официально стал игроком немецкого «Вердера». В немецкий клуб гвинейский футболист перешел на правах сводного агента после ухода из «Ливерпуля», с которым у него закончился контракт. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, договор Кейта с «Вердером» рассчитан на три года.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» в 2018 году за 60 млн евро. За английскую команду он провел 129 матчей, в которых отметился 11 голами и 7 голевыми передачами. Несмотря на не самые плохие статистические показатели на дистанции, выгоды из расставания с футболистом руководство «Ливерпуля» извлечь не смогло.

«Реал» выкупил своего же воспитанника

Крайний защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия стал футболистом «Реала». Контракт с 23-летним испанским футболистом рассчитан на четыре года, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Гарсия является воспитанном «Реала», в системе которого он находился с 14 лет. Он отыграл два сезона в составе «Кастильи» и дебютировал за основную команду в 2018 году. В 2021 году Гарсия перешел в «Райо Вальекано», за который провел 122 матча, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.