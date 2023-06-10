Защитник «Родины» Крижан получил перелом руки в матче с «Пари Нижний Новгород»

В субботу, 10 июня, состоялся ответный стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге между «Родиной» и «Пари НН». Победу одержала московская команда со счётом 2:0, но по сумме двух встреч (2:3) нижегородцы сохранили прописку в РПЛ.