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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Родины» Крижан получил перелом руки в матче с «Пари Нижний Новгород»

Защитник московской «Родины» Митья Крижан получил перелом руки в ответном стыковом матче против «Пари НН» (2:0).

Пари Нижний Новгород
РодинаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow

Игроку может потребоваться операция, сообщает пресс-служба клуба.

В субботу, 10 июня, состоялся ответный стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге между «Родиной» и «Пари НН». Победу одержала московская команда со счётом 2:0, но по сумме двух встреч (2:3) нижегородцы сохранили прописку в РПЛ.

В концовке встречи защитник «Родины» Митья Крижан упал после столкновения с футболистом «Пари НН» и влетел в рекламный баннер. Позднее московский клуб опубликовал заявление, сообщив, что футболист получил перелом руки.

«У игрока серьёзный перелом руки. Медицинским штабом нашей команды решается вопрос о том, где Крижан продолжит лечение. Возможно, футболисту потребуется операция», — говорится в сообщении пресс‑службы «Родины».

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