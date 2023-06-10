Воронежский «Факел» сохранил место в Российской премьер-лиге на следующий сезон

Источник: https://vk.com/pfcfakel

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел» на своем поле со счетом 2:0 обыграл красноярский «Енисей» в ответном переходном матче за право играть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24. Встреча прошла в субботу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=87af46dfa66961ae&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252583&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Счет на 10-й минуте открыл Роман Акбашев, реализовав пенальти, на 70-й минуте он удвоил преимущество воронежской команды. Перед началом матча пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что по техническим причинам встреча пройдет без использования системы видеоассистента рефери.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=56808e3c6cfec9e5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252585&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме травму получил ассистент главного арбитра Роман Усачев, до конца встречи его заменял резервный судья Артем Чистяков.

Первый матч «Факела» и «Енисея», прошедший в Красноярске, завершился со счетом 1:0 в пользу воронежцев. По итогам субботней встречи «Факел» обеспечил себе место в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Факел» по итогам сезона-2022/23 занял 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Енисей» в Мелбет — Первой лиге стал 4-м. В другом противостоянии «Пари Нижний Новгород» обыграл московскую «Родину» по сумме двух матчей (3:0, 0:2). «Пари НН» стал 13-м в РПЛ, «Родина» — 5-й в Первой лиге. 3-е место заняла владикавказская «Алания», но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не смог сыграть в стыковых матчах.