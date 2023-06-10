Определились все участники чемпионата России по футболу сезона-2023/2024

Стали известны все участники чемпионата следующего сезона.

По итогам 30 туров место в Российской Премьер-Лиге сохранили санкт-петербургский «Зенит», московские ЦСКА и «Спартак», «Ростов», грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», московские «Динамо» и «Локомотив», «Сочи», екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов».

«Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел» также сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Родину» и «Енисей» соответственно.

В Российскую Премьер-Лигу вышли также казанский «Рубин» и калининградская «Балтика», выступавшие в прошедшем сезоне в Мелбет Первой лиге и занявшие в ней первое и второе места.