Тренер «Енисея» Ивахов раскритиковал судейство в матче с «Факелом»

«По горячим следам могу сказать, что пенальти однозначно не было. Пенальти был на Окладникове в ту сторону. Сегодня нам сказали, что нет системы ВАР, но при этом “Факел” имел возможность смотреть матч в онлайне. А весь мир якобы не мог, и ВАР нет.



Игровые эпизоды трактовались по разному, это очевидно. Судья добавляет пять минут, но все видели, что только боковой судья лежал пять минут. Правильно? Тут мнение однозначное и понятное», — сказал Ивахов в эфире «Матч Премьер».