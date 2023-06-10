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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Енисея» Ивахов раскритиковал судейство в матче с «Факелом»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал судейство во втором стыковом матче против «Факела» (0:2) за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

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«По горячим следам могу сказать, что пенальти однозначно не было. Пенальти был на Окладникове в ту сторону. Сегодня нам сказали, что нет системы ВАР, но при этом “Факел” имел возможность смотреть матч в онлайне. А весь мир якобы не мог, и ВАР нет.

Игровые эпизоды трактовались по разному, это очевидно. Судья добавляет пять минут, но все видели, что только боковой судья лежал пять минут. Правильно? Тут мнение однозначное и понятное», — сказал Ивахов в эфире «Матч Премьер».

«Енисей» проиграл «Факелу» по итогам двух матчей (0:1; 0:2) и продолжит выступать в первой лиге. «Факел» второй сезон подряд сыграет в РПЛ.

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