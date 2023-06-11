СМИ назвали новую трансферную цель «Спартака»
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» заинтересован в приобретении конголезского футболиста «Кадиса» Тео Бонгонда, сообщает El Desmarque.
Кадис
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» заинтересован в приобретении конголезского футболиста «Кадиса» Тео Бонгонда, сообщает El Desmarque.
По информации источника, российский клуб сделал запрос по поводу стоимости перехода 27-летнего игрока. Также к трансферу нападающего испанской команды проявляют интерес клубы североамериканской Главной футбольной лиги и берлинская «Герта».
Бонгонда в прошлом сезоне принял участие в 32 матчах в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. На счету уроженца бельгийского Шарлеруа пять встреч за сборную ДР Конго.