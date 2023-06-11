СМИ назвали новую трансферную цель «Спартака»

По информации источника, российский клуб сделал запрос по поводу стоимости перехода 27-летнего игрока. Также к трансферу нападающего испанской команды проявляют интерес клубы североамериканской Главной футбольной лиги и берлинская «Герта».

Бонгонда в прошлом сезоне принял участие в 32 матчах в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. На счету уроженца бельгийского Шарлеруа пять встреч за сборную ДР Конго.