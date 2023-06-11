В ФИФА подтвердили, что «Вест Хэм» должен выплатить ЦСКА более €17 млн за переход Влашича

ТАСС, 11 июня. Английский «Вест Хэм» должен будет выплатить московскому ЦСКА €17,43 млн за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Соответствующее решение палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовано на сайте организации.

Отмечается, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до €25,65 млн. Также английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет до выплаты полной суммы.

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что английский клуб полностью не рассчитался за трансфер игрока. 25 октября ЦСКА принял решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса. 3 апреля Бабаев сообщил «Спорт-Экспрессу», что «Вест Хэм» должен будет выплатить порядка €18 млн за трансфер.