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11 июня, источник: Sport24

«Краснодар» официально объявил об уходе Ионова

Полузащитник Алексей Ионов покинул «Краснодар».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: fckrasnodar.ru

Футболист после поражения от ЦСКА в суперфинале Кубка России (1:1, 5:6 по пенальти) сообщил, что это была последняя игра за «горожан». Теперь в «Краснодаре» официально объявили об уходе 34-летнего хавбека.

«Мы благодарим Алексея Ионова за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Алексей Ионов провел за «Краснодар» 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

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