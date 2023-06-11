«Краснодар» официально объявил об уходе Ионова
Полузащитник Алексей Ионов покинул «Краснодар».
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Полузащитник Алексей Ионов покинул «Краснодар».
Футболист после поражения от ЦСКА в суперфинале Кубка России (1:1, 5:6 по пенальти) сообщил, что это была последняя игра за «горожан». Теперь в «Краснодаре» официально объявили об уходе 34-летнего хавбека.
«Мы благодарим Алексея Ионова за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Алексей Ионов провел за «Краснодар» 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.