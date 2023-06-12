Тренер «Зенита» назвал причину привлекательности РПЛ для бразильцев

«Здесь очень хороший отпуск зимой до декабря. Он здесь бывает как минимум месяц. Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей из‑за празднования Рождества и Нового года», — заявил-де Оливейра.
По его словам, бразильцы часто обращают внимание на этот момент при подписании контракта. «В России хорошая структура чемпионата, хорошие стадионы и болельщики. Здесь есть все для нормальной жизни и работы, здесь можно заработать хорошие деньги», — добавил-де Оливейра.
В составе «Зенита» в прошлом сезоне выступало семь бразильцев. Двое из них — Малком и Клаудиньо — в феврале получили российское гражданство.