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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Зенита» назвал причину привлекательности РПЛ для бразильцев

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра на канале «СБГ Шоу» на YouTube назвал причину, по которой Российская премьер-лига (РПЛ) является привлекательной для бразильских футболистов.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: fc-zenit.ru

«Здесь очень хороший отпуск зимой до декабря. Он здесь бывает как минимум месяц. Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей из‑за празднования Рождества и Нового года», — заявил-де Оливейра.

По его словам, бразильцы часто обращают внимание на этот момент при подписании контракта. «В России хорошая структура чемпионата, хорошие стадионы и болельщики. Здесь есть все для нормальной жизни и работы, здесь можно заработать хорошие деньги», — добавил-де Оливейра.

В составе «Зенита» в прошлом сезоне выступало семь бразильцев. Двое из них — Малком и Клаудиньо — в феврале получили российское гражданство.

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