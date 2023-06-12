В «Зените» рассказали, как «ПСЖ» хотел хитростью забрать Малкома

«Реален ли переход Малкома в “ПСЖ” летом? Летом — не знаю. Но то, что был интерес зимой — это реально. “ПСЖ”, конечно, хотел быть хитрее всех. Малком молодец, что не пошел на это. Они его позвали, типа: “Мы договорились, давай прилетай. Отправим тебе самолет, а здесь уже договоримся”.

Хорошо, что у Малкома агент очень опытный, ему ничего не надо. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» — сказал-де Оливейра.

Напомним, что в начале года появилась информация о трансфере Малкома в «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что бразилец дал согласие на переход во французский клуб. Сделка не состоялась, т.к. парижский клуб хотел заполучить бразильца бесплатно. Они хотели, чтобы полузащитник воспользовался правом ФИФА и приостановил контракт.