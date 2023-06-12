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19:41 (мск), источник: Sport24

Мостовой назвал главного тренера «Спартака» Абаскаля ноунеймом

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает Гильермо Абаскаля полноценным тренером.

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Источник: Sport24

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года, под его руководством команда стала бронзовым призером РПЛ.

«Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал. Я помню [Константина] Бескова, потом [Олега] Романцева — люди, которые прошли эту футбольную жизнь от, а до я. Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед! И вдруг берут ноунейма — ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров. Устраивает ли футбол, который он ставит? Да ничего он не ставит. Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то? Играют и играют», — сказал Мостовой РИА Новости.

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