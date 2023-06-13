Агент Марио Фернандеса рассказал о переговорах защитника с ЦСКА

32-летний Фернандес находится без клуба с апреля, когда разорвал арендный договор с бразильским «Интернасьоналом».

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — заявил агент в интервью «Евро-Футбол.ру».

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, он трижды выиграл чемпионат России в составе армейцев. На его счету 33 матча и 5 голов за сборную России.