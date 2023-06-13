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00:43 (мск), источник: Sport24

Агент Марио Фернандеса рассказал о переговорах защитника с ЦСКА

Футбольный агент Жорже Машаду рассказал о возможном возвращении своего клиента, защитника Марио Фернандеса, в московский ЦСКА.

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Источник: internacional.com.br

32-летний Фернандес находится без клуба с апреля, когда разорвал арендный договор с бразильским «Интернасьоналом».

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — заявил агент в интервью «Евро-Футбол.ру».

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, он трижды выиграл чемпионат России в составе армейцев. На его счету 33 матча и 5 голов за сборную России.

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