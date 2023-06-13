Мбаппе не хочет оставаться в «ПСЖ», футболист из России готов отказать «Зениту» и «Спартаку»

Что в России

«Ахмат» продлил контракт с главным тренером Ташуевым

Грозненцы продлили контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Новое соглашение 64-летнего специалиста с грозненцами рассчитано на три года. Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре, сменив на этом посту Андрея Талалаева. По итогам сезона-2022/23 «Ахмат» занял пятое место в РПЛ.

Тикнизян попал в шорт-лист «Реал Сосьедада»

Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту, защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну со стороны испанского «Реала Сосьедад». Ранее российские СМИ сообщили, что Тикнизян оказался в трансферном шорт-листе «Сосьедада» на летнее окно переходов.

«Пока на нас никто из клуба “Реал Сосьедад” не выходил. Известно, что Наир находится в их шорт-листе», — заявил агент в интервью «СЭ».

В минувшем сезоне 24-летний Наир Тикнизян провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 2 миллиона евро.

Марио Фернандес вернется в ЦСКА?

Футбольный агент Жорже Машаду рассказал о возможном возвращении своего клиента, защитника Марио Фернандеса, в московский ЦСКА. 32-летний Фернандес находится без клуба с апреля, когда разорвал арендный договор с бразильским «Интернасьоналом».

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — заявил агент в интервью «Евро-Футбол.ру».

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, он трижды выиграл чемпионат России в составе армейцев. На его счету 33 матча и 5 голов за сборную России.

Сперцян отказался переходить в «Зенит» или «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в петербургский «Зенит» или московский «Спартак».

«Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов. Скажу “нет” даже “Зениту” и “Спартаку”. Мой переход туда невозможен. Почему? Это мое отношение к “Краснодару”, благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде. Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно», — заявил Сперцян в интервью РБ Спорт.

В минувшем сезоне 23-летний Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 9 миллионов евро.

Что в Европе

«Арсенал» заплатит за Райса рекордные 100 млн фунтов

Лондонцы близки к тому, чтобы согласовать с «Вест Хэмом» финансовые условия трансфера полузащитника Деклана Райса, сообщают британские СМИ. По информации The Guardian, «Арсенал» готов заплатить около 90 млн фунтов за 24-летнего футболиста сборной Англии. «Вест Хэм» просит установить бонусы, за счет которых сумма трансфера составит более 100 млн фунтов.

Переговоры между клубами идут гладко и есть уверенность, что сделка будет завершена в ближайшее время. Таким образом, капитан «молотобойцев» станет самым дорогим приобретением в истории «Арсенала». Трансферный рекорд «канониров» — 72 млн фунтов за Николя Пепе в 2019 году.

Где будет работать Гвардиола после отъезда из Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может в будущем возглавить какую-либо сборную, сообщает The Guardian. Как утверждает издание, ранее специалист хотел возглавить клуб из Серии А, чтобы выиграть все четыре лучших европейских чемпионата. Но теперь испанец раздумывает над тем, чтобы поработать в национальной команде после ухода из «Сити».

Гвардиола возглавил «горожан» в 2016 году, пять раз приведя их к чемпионскому титулу АПЛ. На этой неделе СМИ сообщили, что он продолжит тренировать клуб до конца срока контракта, рассчитанного до лета 2025 года.

«Челси» объявит о трансфере нападающего «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, клубы официально подтвердят сделку 19 июня. Отмечается, что Нкунку уже успешно прошел медицинское обследование для «Челси». Сумма трансфера французского футболиста в «Челси» составит 60 млн евро.

Мбаппе сообщил «ПСЖ» о решении не продлевать контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в понедельник направил в клуб письмо, в котором известил о нежелании активировать опцию продления контракта на один сезон — то есть до 2025 года, сообщает L`Equipe.

Отмечается, что это решение вызвало недоумение в «ПСЖ». Парижский клуб может попытаться переубедить форварда или продать футболиста в ближайшее время, чтобы не потерять его бесплатно в 2024 году.