Текущие события
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
22
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Малком объяснил, почему остался в России, несмотря на ситуацию на Украине

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему принял решение остаться в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими командами.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Я решил остаться, потому что клуб, президент и даже владелец вселили в нас уверенность, что, если бы нас каким-то образом это затронуло, нам дали бы возможность уйти. Неприятно говорить об этом, но все мы хотим мира. Разумеется, эта ситуация повлияла на нас — санкции, а также невозможность играть в Лиге чемпионов. Да, естественно, это повлияло на нас», — цитирует Малкома Uol.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределённый срок в конце февраля прошлого года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
Российского велогонщика «отменили» за «лайки»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь