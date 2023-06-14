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16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит

Рассказываем подробности решения руководства «ЛУКОЙЛа».

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Источник: Спорт-Экспресс

Для начала — фактура. Евгений Мележиков покинет «Спартак». У гендиректора действует обычный бессрочный трудовой договор. Стороны приняли решение его расторгнуть, в настоящее время идет оформление необходимых документов.

Преемник Мележикова будет утвержден на совете директоров красно-белых — он состоится в ближайшее время. Не факт, что им станет Вадим Андреев, занимающий аналогичную должность в «Крыльях Советов». О такой вероятности в среду сообщал Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

В футбольном мире говорят, что уход Мележикова стал неожиданным для большинства сотрудников в самом «Спартаке». Уточню — уход именно такой стремительный. Понятно, что пятна есть даже на солнце, но в целом, по отзывам знающих людей, после покупки красно-белых «ЛУКОЙЛом» у Леонида Федуна клубные структуры не то что не обрушились, а стали работать даже четче.

Но новые владельцы решили, что необходимы перемены. Причем на самом верху компании-владельца, инициатива пошла именно от боссов ПАО. Существует мнение, что Мележиков не сумел найти общий язык с Олегом Малышевым, членом совета директоров, который находится на связи с City Football Group, чей флагманский проект — «Манчестер Сити» (а всего в холдинг входят 12 клубов плюс одна команда-партнер). Не стоит забывать, что с CFG связан и спортивный директор Пол Эшуорт, входивший в число экспертов компании, оценивавших «Спартак» прошлой осенью.

Евгений Мележиков | Источник: Спорт-Экспресс

Так ли это, станет понятно после объявления имени нового гендира. Назначение Малышева подтвердит версию. Приход Андреева — опровергнет.

Но как бы там ни было, в «Спартаке» вновь грядут глобальные изменения. Пост генерального сам по себе весом, а ведь не исключены и другие перестановки. Понятно, что у владельцев есть полное право на любые действия. Однако насколько они эффективны, покажет время.

Давайте на контрасте бросим взгляд на «Зенит». Пять чемпионских титулов подряд взяты одним тренером — Сергеем Семаком. Генеральный директор Александр Медведев находится на своей должности с февраля 2019 года. Столько же трудится в качестве председателя совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина. Стабильность -признак мастерства. При всех финансовых возможностях питерцев это одна из главных составляющих их успеха.

В «Спартаке» же тренер Гильермо Абаскаль, только что закончивший свой первый сезон в Москве, уже пережил:

а) отставку спортивного директора Луки Каттани, собственно, и приглашавшего испанца;

б) уход владельца Федуна и смену собственника — как клуба, так и всей инфраструктуры, включая стадион;

в) увольнение генерального директора Мележикова.

Гильермо Абаскаль | Источник: Спорт-Экспресс

Свежий ветер — это хорошо. Но! Если его порывы не превращаются в штормовые.

Как получится на этот раз, узнаем уже очень скоро. Новый чемпионат России стартует менее чем через полтора месяца — 22 июля.

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