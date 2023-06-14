Зайнутдинов установил рекорд трансферной стоимости

Источник: ПФК ЦСКА

В их числе указаны пять казахстанских футболистов. Наибольшая трансферная стоимость у полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова (шесть миллионов евро). Бахтиер подорожал на миллион евро.

Нуралы Алип из «Зенита» по-прежнему оценивается в 1,2 миллиона евро. Защитник «Ахмата» Марат Быстров стоит миллион евро.

Вингер «Крыльев Советов» Александр Зуев, принявший гражданство Казахстана подешевел на 100 тысяч евро и теперь оценивается в 900 тысяч.