Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Нидерланды
Хорватия
12
Футбол. Лига наций
15.06
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
23:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ионов, Щенников, Лунев и еще 7 статусных игроков с истекшими контрактами

Летом их можно подписать бесплатно.

Ростов
Краснодар
ЦСКА
Рубин
Ахмат
Сочи
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Ионов покинул «Краснодар» и возвращается в «Ростов»

После Суперфинала Кубка России «Краснодар» сообщил о том, что Алексей Ионов покидает клуб по истечении контракта.

34-летний футболист провел свой самый результативный сезон со времен выступления за «Динамо»: в 27 матчах РПЛ у него семь голов.

«Краснодар» хотел сохранить игрока — ему предлагали новый контракт, но на пониженных финансовых условиях. Ионова это не устроило: по данным «СЭ», он решил перейти к Валерию Карпину в «Ростов», где уже играл с 2017 по 2021 год.

Щенников попрощался с ЦСКА

Матч Суперфинала стал последним за ЦСКА для Георгия Щенникова. Защитник был в заявке на игру и после победы отмечал завоевание трофея вместе с командой.

Щенников провел в ЦСКА 20 лет — он находился в системе клуба с 2003 года, а за основную команду провел 367 матчей. Георгий с армейцами трижды выигрывал чемпионат России и по четыре раза брал кубок и суперкубок.

По сыгранным матчам за ЦСКА он — в топ-10 футболистов за всю историю клуба.

32-летний Щенников не собирается завершать карьеру: после финала кубка он отметил, что пока не знает, где будет играть, но уходить из футбола точно не намерен.

Потери «Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов и Жоаозиньо

В «Сочи» после сезона попрощались с игроками, которые в последние годы были на ведущих ролях.

Контракт истек у голкипера Сослана Джанаева, который выступал за «Сочи» последние четыре сезона. Также клуб сообщил о расставании с еще двумя лидерами — 32-летним Ибрагимом Цаллаговым и 34-летним Жоаозиньо.

Также истек срок соглашения с защитником Сергеем Тереховым. 32-летний игрок уже покинул клуб, правда, «Сочи» официально не прощался с футболистом и на своих ресурсах сообщил только о расставании с Джанаевым, Цаллаговым и Жоаозиньо.

Сам Терехов уже дал понять, что ищет новую команду. Ранее интерес к игроку проявлял «Рубин». «Переход в Казань? Никак не могу прокомментировать это. Как только определится мое будущее, то вы сразу узнаете», — отреагировал футболист.

Кутепов ушел из «Торпедо»

«Торпедо» после вылета в ФНЛ ожидаемо покинули несколько игроков. Клуб сообщил о расставании с бразильским нападающим Андре Фелипе, защитниками Егором Прошкиным и Олегом Кожемякиным.

Выделим уход Ильи Кутепова, который прошлым летом переходил в «Торпедо» на фоне больших ожиданий. Но в итоге футболист провел за клуб лишь девять матчей в РПЛ и выглядел невразумительно. Летом его контракт был подписан по схеме «1+1», и «Торпедо» не стало активировать опцию продления еще на сезон.

Нижич ушел из «Ахмата»

После отличного сезона в РПЛ «Ахмат» сохраняет своих лидеров и пока обходится без серьезных потерь. Клуб покинули лишь несколько игроков: у Владислава Карапузова и Ильи Черняка закончились арендные соглашения, они вернутся в свои клубы.

Пока единственный футболист, который уходит из клуба по истечении контракта, — защитник Зоран Нижич. «Ахмат» поблагодарил его за годы совместной работы и назвал «профессионалом самого высокого класса». 33-летний хорват провел в «Ахмате» пять лет и успел стать клубной легендой.

Самошников отказался от контракта с «Рубином»

Один из самых статусных свободных агентов этого лета в России — защитник Илья Самошников, который после победы с «Рубином» в ФНЛ и выхода в премьер-лигу простился с казанскими болельщиками.

Контракт 25-летнего Самошникова закончился и не был продлен: зимой в клубе сменилось руководство, и новые менеджеры не смогли договориться с футболистом о пролонгации соглашения. По информации «СЭ», Илье предлагали повышенный оклад — он мог стать самым высокооплачиваемым футболистом «Рубина». Но защитника это не удержало.

По данным «СЭ», еще в январе Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Новый сезон он почти наверняка начнет в команде Михаила Галактионова.

Лунев вернулся из «Байера» в Россию

Вратарь Андрей Лунев после неудачного трансфера в «Байер», где провел лишь три матча за два года, вернулся в Россию по истечении контракта.

По данным «СЭ», Лунев проводит индивидуальные тренировки на базе «Зенита», где выступал с 2017 по 2021 год. Андрей попросил руководство клуба предоставить ему такую возможность, и ему пошли навстречу. Но речи о возвращении в «Зенит» пока не идет: вратарь находится в поисках нового клуба.

Владислав Зимагулов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто это сказал? Главные цитаты сезона в РПЛ
«Акинфеев — лучший игрок в истории России. Почему на серию не вышел Сафонов?» Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь