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23:17 (мск), источник: Sport24

В «Зените» сообщили о выкупе Густаво Мантуана из «Коринтианса»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил о выкупе полузащитника Густаво Мантуана из бразильского «Коринтианса».

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Источник: fc-zenit.ru

В минувшем сезоне Мантуан выступал за «Зенит» на правах аренды.

«Мантуан остается игроком “Зенита”. Мы выкупили (его трансфер), можно об этом писать», — заявил Медведев в интервью «Матч ТВ».

21-летний Густаво Мантуан провел за «Зенит» 29 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3 миллиона евро.

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