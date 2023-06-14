Воробьев: «Динамо» не спасет ни Личка, ни наличка. Очередная смена тренера не изменит общую ситуацию

Чешский специалист, возглавляющий «Оренбург», может подписать контракт с москвичами в ближайшее время.

— Как думаете, у Лички получится в более именитом коллективе?

— «Динамо» не спасет ни Личка, ни наличка. После четверти века системных ошибок в управлении прославленным клубом, допущенных его руководителями, очередная смена тренера не изменит общую ситуацию. После моего ухода в 1997 году «Динамо» больше ничего не выигрывало и не выиграет.

— Почему вы так пессимистично смотрите на будущее клуба?

— Мой негативный прогноз основывается на нескольких факторах. Во-первых, в руководстве и менеджменте с момента моего ухода не было людей, которые любили бы футбол и «Динамо» больше, чем себя в нем. Во-вторых, в клубе за все это время не было менеджеров, способных решать не только финансовые, но и спортивные задачи. Пока два вышеперечисленных условия не будут выполнены, «Динамо» будет представлять интерес только как инвестиционный проект вкупе с Петровским парком и возможностью приобрести его нынешним руководителям медийную популярность, но клуб никак не будет выступать в качестве претендента на чемпионский титул или победу в Кубке России.

Мне особенно печально ставить столь неутешительный диагноз своему некогда любимому клубу, ведь именно я заложил в начале 90-х годов прошлого века мину замедленного действия, предложив тогдашним руководителям центрального совета «Динамо» Валерию Сысоеву и Николаю Толстых его акционирование и конкретную модель, при которой Михаил Якушин, Константин Бесков, другие прославленные динамовцы и работники стадиона становились бы его акционерами. Тогда я не мог и предположить, что в очередной раз будет доказана правота формулы: «Революцию задумывают гении, осуществляют фанатики, а результатами пользуются подонки», — приводит слова Воробьева «Евро-Футбол. Ру».