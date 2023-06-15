Из «Краснодара» уходят важные игроки. Летом команду ждут глобальные изменения

«Краснодар» ждёт солидная перестройка. Этот тезис подтвердился сразу после поражения в Суперфинале Кубка России. Но дело не в результате. Редкая история, когда сразу три игрока после матча объявляют об уходе из клуба. Причём все — из обоймы. Из уст некоторых это прозвучало весьма неожиданно.

Летом команду точно покинет нападающий Олакунле Олусегун, который здорово смотрелся осенью, но немного зачах весной. Форвард заявил, что делает шаг в сторону Европы. А «Краснодар» — пройденный этап. Говорят, 21-летний нигериец заинтересовал клубы из Франции. Интересный выбор для развития карьеры.

Дальше — полузащитник Алексей Ионов. Сторонам не удалось договориться о новом контракте. Вероятно, 34-летний хавбек вернётся в «Ростов», за который выступал с 2017 по 2020 год.

Следующий — Хуниор Алонсо. Защитник весь прошлый год не играл в России из-за приостановки контракта, но зимой неожиданно вернулся. И на 3,5 месяца стал безальтернативно основным. После игры с ЦСКА он сообщил, что не собирается оставаться в РПЛ. Вероятно, «Краснодар» попробует продать футболиста, так как новая приостановка контракта в его случае уже невозможна.

Точно покинет «Краснодар» и защитник Кристиан Рамирес. Но он сообщил об этом заранее. Сказал, что хочет вернуться в Эквадор вместе с семьёй. В России защитник уже шесть лет. Так что желание, в общем-то, понятно. И вряд ли клуб будет препятствовать.

Кристиан Рамирес | Источник: Чемпионат.com

Ещё 22-летний защитник Вячеслав Литвинов перешёл в «Сочи». При Ивиче парень метался между первой и второй командами, а главный тренер так и не определился, где он нужнее. Поэтому уход молодого россиянина выглядит очень даже логичным.

Также истекает контракт у Сергея Петрова. Защитнику уже 32 года, так что вполне возможно повторение истории с Ионовым. Соглашения заканчиваются и у Сергея Волкова с Олегом Исаенко, но их клуб намерен сохранить.

Сергей Петров | Источник: Чемпионат.com

Куда интереснее, какую позицию «Краснодар» займёт по своим лидерам. Ведь на них есть спрос. Например, один из лучших игроков команды в минувшем сезоне Эдуард Сперцян дипломатично уходил от ответа на вопрос об интересе «Аякса» и других клубов. При этом явно намекая, что хотел бы переехать в Европу. Это станет логичным шагом в развитии. Но устроит ли потенциальное предложение «Краснодар»? Вряд ли клуб будет удерживать парня силой, однако точно не захочет расставаться с ним за бесценок. Так что летом вокруг фамилии армянина наверняка появится ещё больше слухов.

Есть ещё Джон Кордоба. Казалось, уж его-то точно всё устраивает в России. Шикарный контракт, основа, голы — что ещё надо? Глобально — ничего. Но нападающего вовсю переманивают в другие страны. В частности, есть интерес из Турции и Германии. Сам Джон, естественно, хотел бы ещё поиграть в еврокубках. Однако вопрос зарплаты: если кто-то из возможных претендентов сможет повторить условия «Краснодара», то он наверняка уйдёт. Другой момент — судя по всему, условия так хороши, что конкурировать кому-то с краснодарцами будет очень трудно.

Джон Кордоба | Источник: Чемпионат.com

Ещё кандидат на выход — бразилец Кайо. Сам он не хочет куда-либо уходить. И вообще думает о российском гражданстве. При этом Владимир Ивич наверняка хотел бы видеть в центре обороны более надёжного футболиста. А претендентов на этого игрока особо нет. Так что история подвисла.

В любом случае шесть-семь игроков обоймы летом покинут клуб. И тренеру предстоит перестраивать команду, интегрируя в неё будущих новичков. Но хватит ли у «Краснодара» ресурсов на трансферы? Скорее всего, да. Тем более что первая покупка уже состоялась — защитник Александр Эктов перешёл в клуб из «Оренбурга». Финансирование остаётся стабильным, плюс наверняка получится что-то заработать на продажах.

Летом Владимир Ивич выступит в роли архитектора. При этом цели у проекта прежние — больше своих в составе и трофеи, которых пока нет. Но которые совсем близко.

Дмитрий Зимин