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16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Личка готовится возглавить «Динамо». При нем точно станет лучше

Константин Алексеев — о новом тренере бело-голубых.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил «СЭ», что его клуб и «Динамо» ведут переговоры о переходе в московскую команду главного тренера Марцела Лички. 45-летний чешский специалист — главный кандидат в сменщики Славиши Йокановича.

И это, на мой взгляд, один из лучших возможных вариантов для бело-голубых. У Лички хватает козырей.

1. Пусть тренерский путь еще короткий, но в нем не было провалов — одни успехи. Единственное золото в своей истории «Динамо-Брест» взял именно с Марцелом. А в «Оренбурге» были два выхода в РПЛ (в первом случае клуб не прошел лицензирование из-за неготовности стадиона), после чего команда заняла седьмое место в премьер-лиге. Опередив в том числе и «Динамо».

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2. Зрелищный футбол, ориентированный на атаку.

3. Развивает футболистов. Классический пример — Сычевой, который в 2020-м играл за любителей, а спустя всего пару лет ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ среди бомбардиров с 14 голами. И только переход в «Крылья» остановил форварда. Но этот пример далеко не единственный. Ушел Сычевой — расцвел другой вчерашний ноунейм — Дмитрий Воробьев. Да, на счету форварда до этого было 10 матчей в РПЛ за «Сочи», но запомниться он ничем не успел — ноль голов. А в «Оренбурге» за весну забил сразу шесть — больше только у Малкома, Чалова, Кордобы и Дзюбы. Солидная компания. Прогрессировали и другие. Как тот же Эктов, заслуживший в 27 лет приглашение в «Краснодар». Не потребовалась у Лички адаптация и латиноамериканцам — Вера, Мансилья, Флорентин сразу стали лидерами и заметными величинами в РПЛ.

4. Подкупает человеческими качествами. Выучил русский язык, явно общителен, что крайне важно для динамовских футболистов после молчаливого Йокановича.

5. Знает РПЛ изнутри, адаптирован в России.

Понятно, что никто не гарантирует чеху успех в «Динамо». Все-таки работать без давления в периферийной команде, где тебе легко простят 0:8 от «Зенита», куда проще, чем в жестких условиях амбициозного московского клуба. Сколько мы видели таких примеров, когда ответственность и высокие задачи придавливали успешного ранее тренера? Динамовских болельщиков также смущает, что «Оренбург» на третьем с конца месте по пропущенным голам — хуже показатель только у «Химок» и «Торпедо».

Но, во-первых, Личка, пусть и в Белоруссии, уже брал золото, то есть не понаслышке знает о борьбе за высокие места. А, во-вторых, тот же «Динамо-Брест» в 30 турах пропустил только 22 гола, так что и выстроить надежную оборону Марцел способен — был бы материал.

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В «Динамо» подбор исполнителей у чеха будет явно сильнее, чем в прежнем клубе. Стоимость состава москвичей по Transfermakt — 72 миллиона евро, у «Оренбурга» — 20. Кроме того, бело-голубые явно поработают на трансферном рынке, в том числе с целью укрепления обороны, с которой было не все в порядке в минувшем сезоне.

Личка не был единственным вариантом у «Динамо». По данным «СЭ», бело-голубые уже почти договорились с Марко Николичем, который в России известен по работе с «Локомотивом». Это был интересный вариант, сторонам оставалось уладить формальности, однако в последний момент сделка сорвалась. Сербу последовало роскошное в финансовом плане предложение из Эмиратов, которое москвичам перебить было невозможно, а в спортивном плане РПЛ без еврокубков не слишком привлекательна для иностранцев.

По этой же причине трудно было ждать статусных европейских тренеров, так что выбор у «Динамо» изначально был не слишком велик. Назывались имена Алексея Шпилевского, Милоша Милоевича, Вука Рашовича, Игоря Осинькина… Личка не выглядит слабее кого-то из перечисленных, выбор «Динамо» вполне логичен.

При этом зарплата в 1 миллион евро, о которой писали коллеги, — это явно меньше того, что фигурировало в переговорах с Николичем.

И уж в чем у меня совсем нет сомнений — что с Марцелом «Динамо» будет выглядеть куда более сплоченным и внятным коллективом, чем при Йокановиче. Хотя бы потому, что управлять командой хуже, чем это делал предыдущий тренер, практически нереально.

Константин Алексеев

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