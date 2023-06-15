«Ростов» продлил контракт с Байрамяном

Байрамян является воспитанником «Ростова» и играет за клуб с 2011 года. За это время он отметился 11 голами и 14 результативными передачами в 176 матчах. Также он был в аренде в волгоградском «Роторе», астраханском «Волгаре» и казанском «Рубине». В составе сборной Армении Байрамян провел 22 матча, забил два мяча и отдал один голевой пас.