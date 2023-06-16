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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» снова меняется власть. И как тут конкурировать с «Зенитом»?

Новым гендиректором, видимо, станет Олег Малышев.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Мнение

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на днях официально уйдет из клуба. В среду на совете директоров он договорился об условиях расторжения трудового договора. Все прошло мирно и очень спокойно. Как будто планировалось давно.

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Но это уже не важно. Это прошлое, в котором «Спартак» с генеральным директором Мележиковым выигрывал группу ЛЕ, разбивая там «Наполи», поднимал над головой Кубок России, забирал медали чемпионата всех достоинств кроме золотых. Можно сколько угодно рассуждать о личных заслугах экс-гендира, но факты остаются фактами.

И все-таки о будущем, которое уже наступило. «Спартак», видимо, возглавит Олег Малышев, который с осени 2022-го входит в состав совета директоров красно-белых. Малышев очень долго сотрудничал с одной из четырех крупнейших консалтинговых компаний мира PricewaterhouseCoopers. И как раз по направлению спорта.

Малышев, кстати говоря, в футболе все-таки работал, хотя глобально о его умениях сложно сказать хоть что-то определенное: консультировал РПЛ по вопросам написания стратегии еще при президентстве Сергея Прядкина. Помогал «ЛУКОЙЛу» вникать в процессы управления «Спартаком», участвовал в аудите перед потенциальной сделкой с City Football Group.

Источник: РИА "Новости"

Но нужно понимать, что Малышев — человек, почти всегда трудившийся в сфере консалтинга, где есть специфика. Твое дело — дать совет, но окончательное решение — за клиентом.

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В идеальном мире консультантами должны быть люди, которые уже получили широкую практику. Есть ли такая у вероятного будущего гендира «Спартака», знает только «ЛУКОЙЛ».

Так что же произойдет с нынешним офисом красно-белых?

Очевидно, что грядут перестановки. Есть логика, связанная с изменениями в коммерческом блоке, на который Малышев, очевидно, обратит особое внимание. Просто потому, что обладает в этой сфере экспертизой.

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Что касается спортивного директора Пола Эшуорта, то, насколько я знаю, англичанин уже долгое время фактически находится под кураторством Малышева. И раз британец сохранил свой пост зимой после средней трансферной кампании, значит, его деятельность в целом и «ЛУКОЙЛ», и Малышева устраивает.

Разумеется, главный вопрос — тренер. Вообще Гильермо Абаскаль попал в уникальный «Спартак». За неполный год работы он застал двух генеральных директоров, двух владельцев и двух спортивных директоров.

По моим сведениям, испанец имеет поддержку в нефтяной компании и зимнее продление контракта во многом инициатива совета директоров. Но здесь все-таки есть одно важное «но». Абаскаля позвал Лука Каттани и предыдущие владельцы красно-белых.

После ухода Мележикова в топ-менеджменте «Спартака» не осталось ни одного человека, причастного к приглашению испанца.
Источник: РИА "Новости"

Есть железобетонная практика, которая из года в год доказывает свою состоятельность в футболе. Новый менеджмент практически всегда убирает тренера, который нанят предыдущим. Это случается практически всегда, особенно когда в какой-то момент что-то идет не так. Первым виновником становится именно тренер, на него списываются ошибки.

В этом смысле легко вспоминаются отношения Марко Николича и консалтингового агентства Ральфа Рангника. Думаю, все помнят, как серб покинул «Локо» и что произошло с красно-зелеными в дальнейшем.

Впрочем, на сегодня позиции Абаскаля защищены, во всяком случае насколько они вообще могут быть таковыми в нынешней ситуации. Ну и пока не стартовал новый сезон…

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Во всей этой истории ясно одно: «Спартак» снова строится и обновляется. Бесконечный процесс, в котором красно-белые пребывают уже много лет: новые менеджеры, тренеры, игроки. Для достижения стабильных результатов и реальной борьбы с «Зенитом» за золото клубу давно не хватает системности.

Можно сколько угодно говорить про деньги и административный ресурс питерцев, но за время работы ОДНОГО Сергея Семака «Спартак» сменил ШЕСТЬ тренеров и еще двоих и. о. Как думаете, в таких условиях можно бороться с «Зенитом»? Мой ответ — нет.

Поэтому в будущем сезоне красно-белых ожидает новая стройка, которая точно отразится на результате. Более того, почти уверен, что он получится хуже, чем в РПЛ-2022/23.

Странно, но островком стабильности в красно-белом вулкане остается тренер, который не проработал еще и года. На Абаскаля и футболистов сейчас единственная надежда.

Автор: Максим Никитин

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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