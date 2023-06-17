Соболева ждут в Италии, тренером «Спартака» стал Кержаков

Что в России

«Краснодар» интересуется защитником из Бразилии

«Краснодар» начал переговоры о переходе защитника «Крузейро» Марлона, сообщает «СЭ».

26-летний бразилец выступает за «Крузейро» c марта 2023 года, провел за эту команду 15 матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.

Контракт Марлона рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Ранее левый защитник также выступал за «Флуминенсе», «Трабзонспор», «Боавишту» и «Анкарагюджю».

Соболевым интересуются в Италии

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро рассказал, что итальянские клубы проявляют интерес к нападающему Александру Соболеву и полузащитнику Кристоферу Мартинсу.

«В “Спартаке” я верю в Александра Соболева и Кристофера Мартинса — это два самых сильных футболиста этой команды. Оба этих игрока смогли бы заиграть в Серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5», — завил Камоцци.

«Бешикташ» подпишет Кузяева

«Бешикташ» сделал официальное предложение полузащитнику Далеру Кузяеву, сообщил в соцсетях турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу.

У Кузяева этим летом заканчивается контракт с «Зенитом», а значит он станет свободным агентом.

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита», уже отреагировал на случившееся и назвал заявление журналиста слухами.

Ранее турецкие СМИ утверждали, что клуб из Стамбула предложит 30-летнему Кузяеву контракт на два года с опцией продления еще на один год и зарплату от 1,8 до 2,2 млн евро в год. Также предусмотрен подписной бонус в размере 2,5 млн евро.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года, провел за клуб из Санкт-Петербурга 182 матча и забил 22 мяча.

«Спартак» купит нападающего сборной Колумбии

Мартин Каманьо, агент нападающего сборной Колумбии Альфредо Морелоса, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

«Да, “Спартак” действительно связывался со мной по поводу трансфера Альфредо. Но больше я ничего не могу сказать», — сказал Каманьо в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Что в Европе

Стало известно, сколько «Торино» готов заплатить за выкуп прав на Миранчука

Стало известно, сколько «Торино» может заплатить за выкуп российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По данным Tuttosport, туринский клуб готов предложить не более 7 миллионов евро.

По информации источника, туринцы считают сумму выкупа, прописанную в прошлом году в арендном соглашении Миранчука (9,5+1,5 млн евро) слишком завышенной.

«Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему россиянина и может вернуть его в команду.

Кержаков возглавил «Спартак»

Российский тренер Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы. По информации Sport24 Кержаков подписал контракт с сербским клубом по схеме «1+1».

В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии. Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в начале апреля.

Напомним, что с 2015 по 2017 год «Спартак» тренировал другой российский тренер Андрей Чернышов.

«Бавария» интересуется Уокером из «Сити»

«Бавария» заинтересована в услугах защитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уокера.

Контракт 33-летнего футболиста с «Ман Сити» рассчитан до июня 2024 года, однако в СМИ ранее появилась информация о возможном уходе Уокера из клуба.

Как информации журналиста Патрика Бергера, главный тренер «Баварии» Томас Тухель — большой поклонник таланта Уокера и хотел бы видеть опытного игрока в команде. «Бавария» уже контактировала с защитником, но не с «Манчестер Сити».

В сезоне-2022/23 Уокер провел на клубном уровне 39 матчей, отметившись 1 голевой передачей.

«Реал» готовит последнее предложение «Тоттенхэму» по Кейну

«Реал» все еще надеется подписать Харри Кейна. Руководство клуба готовит последнее предложение по трансферу 29-летнего нападающего «Тоттенхэма».

По данным AS, мадридцы планируют потратить на форварда не более 100 млн евро. Если «Тоттенхэм» такая сумма не устроит, то мадридцы откажутся от трансфера.