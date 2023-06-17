Соболева ждут в Италии, тренером «Спартака» стал Кержаков
Трансферы и слухи дня. Главное к этому часу.
Трансферы и слухи дня. Главное к этому часу.
«Краснодар» начал переговоры о переходе защитника «Крузейро» Марлона, сообщает «СЭ».
26-летний бразилец выступает за «Крузейро» c марта 2023 года, провел за эту команду 15 матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.
Контракт Марлона рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Ранее левый защитник также выступал за «Флуминенсе», «Трабзонспор», «Боавишту» и «Анкарагюджю».
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро рассказал, что итальянские клубы проявляют интерес к нападающему Александру Соболеву и полузащитнику Кристоферу Мартинсу.
«В “Спартаке” я верю в Александра Соболева и Кристофера Мартинса — это два самых сильных футболиста этой команды. Оба этих игрока смогли бы заиграть в Серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5», — завил Камоцци.
«Бешикташ» сделал официальное предложение полузащитнику Далеру Кузяеву, сообщил в соцсетях турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу.
У Кузяева этим летом заканчивается контракт с «Зенитом», а значит он станет свободным агентом.
Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита», уже отреагировал на случившееся и назвал заявление журналиста слухами.
Ранее турецкие СМИ утверждали, что клуб из Стамбула предложит 30-летнему Кузяеву контракт на два года с опцией продления еще на один год и зарплату от 1,8 до 2,2 млн евро в год. Также предусмотрен подписной бонус в размере 2,5 млн евро.
Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года, провел за клуб из Санкт-Петербурга 182 матча и забил 22 мяча.
Мартин Каманьо, агент нападающего сборной Колумбии Альфредо Морелоса, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».
«Да, “Спартак” действительно связывался со мной по поводу трансфера Альфредо. Но больше я ничего не могу сказать», — сказал Каманьо в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
Стало известно, сколько «Торино» может заплатить за выкуп российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
По данным Tuttosport, туринский клуб готов предложить не более 7 миллионов евро.
По информации источника, туринцы считают сумму выкупа, прописанную в прошлом году в арендном соглашении Миранчука (9,5+1,5 млн евро) слишком завышенной.
«Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему россиянина и может вернуть его в команду.
Российский тренер Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы. По информации Sport24 Кержаков подписал контракт с сербским клубом по схеме «1+1».
В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии. Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в начале апреля.
Напомним, что с 2015 по 2017 год «Спартак» тренировал другой российский тренер Андрей Чернышов.
«Бавария» заинтересована в услугах защитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уокера.
Контракт 33-летнего футболиста с «Ман Сити» рассчитан до июня 2024 года, однако в СМИ ранее появилась информация о возможном уходе Уокера из клуба.
Как информации журналиста Патрика Бергера, главный тренер «Баварии» Томас Тухель — большой поклонник таланта Уокера и хотел бы видеть опытного игрока в команде. «Бавария» уже контактировала с защитником, но не с «Манчестер Сити».
В сезоне-2022/23 Уокер провел на клубном уровне 39 матчей, отметившись 1 голевой передачей.
«Реал» все еще надеется подписать Харри Кейна. Руководство клуба готовит последнее предложение по трансферу 29-летнего нападающего «Тоттенхэма».
По данным AS, мадридцы планируют потратить на форварда не более 100 млн евро. Если «Тоттенхэм» такая сумма не устроит, то мадридцы откажутся от трансфера.
В нынешнем сезоне Кейн забил 32 мяча и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.