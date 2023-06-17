«Локомотив» объявил о переходе бывшего футболиста «Рубина» Самошникова

Контракт с игроком рассчитан на три года. Футболист будет выступать под 77-м номером. Ранее «Рубин» объявил об уходе Самошникова в связи с окончанием срока контракта.

Самошникову 25 лет, он выступал за «Рубин» с января 2020 года. В прошедшем сезоне Мелбет — Первой лиги защитник провел 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. По итогам турнира «Рубин» стал победителем соревнований и вышел в высший дивизион национального первенства. В составе сборной России Самошников принял участие в трех играх, не отметившись результативными действиями.