«Локомотив» объявил о переходе бывшего футболиста «Рубина» Самошникова
Контракт с защитником рассчитан на три года.
Контракт с защитником рассчитан на три года.
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший защитник казанского «Рубина» Илья Самошников перешел в московский футбольный клуб «Локомотив». Об этом в субботу сообщила пресс-служба железнодорожников.
Контракт с игроком рассчитан на три года. Футболист будет выступать под 77-м номером. Ранее «Рубин» объявил об уходе Самошникова в связи с окончанием срока контракта.
Самошникову 25 лет, он выступал за «Рубин» с января 2020 года. В прошедшем сезоне Мелбет — Первой лиги защитник провел 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. По итогам турнира «Рубин» стал победителем соревнований и вышел в высший дивизион национального первенства. В составе сборной России Самошников принял участие в трех играх, не отметившись результативными действиями.
«Локомотив» в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги.