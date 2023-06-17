Пранкер Вован рассказал, как жена Карпина спасла тренера от развода
Российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован, рассказал, что пытался разыграть российского тренера Валерия Карпина, передает РИА Новости.
Российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован, рассказал, что пытался разыграть российского тренера Валерия Карпина, передает РИА Новости.
Пранкер признался, что пытался разыграть Карпина в 2009 году, когда специалист был главным тренером московского «Спартака». Кузнецов заявил, что представлялся футбольным экспертом Александром Бубновым, когда звонил Карпину.
«Карпин оказался забавным человеком. Потом можно с ним было и дальше писать пранки, но телефон стала выхватывать его жена, она оказалась более осторожной. Она отвечала: “Не звоните, пожалуйста, до свидания! Избавьте нас, пожалуйста, от вашей назойливости”. Так она спасла мужа от развода», — заявил Кузнецов.
В 2009 году супругой Карпина была испанская актриса Альба Фернандес. Пара состояла в браке с 2007 по 2010 год.
Карпин на сегодняшний день совмещает два поста — он является главным тренером сборной России и «Ростова». Под его руководством ростовская команда в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заняла четвертое место.