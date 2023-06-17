Пранкер Вован рассказал, как жена Карпина спасла тренера от развода

Пранкер признался, что пытался разыграть Карпина в 2009 году, когда специалист был главным тренером московского «Спартака». Кузнецов заявил, что представлялся футбольным экспертом Александром Бубновым, когда звонил Карпину.

«Карпин оказался забавным человеком. Потом можно с ним было и дальше писать пранки, но телефон стала выхватывать его жена, она оказалась более осторожной. Она отвечала: “Не звоните, пожалуйста, до свидания! Избавьте нас, пожалуйста, от вашей назойливости”. Так она спасла мужа от развода», — заявил Кузнецов.

В 2009 году супругой Карпина была испанская актриса Альба Фернандес. Пара состояла в браке с 2007 по 2010 год.