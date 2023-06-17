ЦСКА выкупил защитника «Интернасьонала»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА на официальном сайте сообщил о переходе футболиста Мойзеса из «Интернасьонала» на полноценной основе.

В августе 2022 года ЦСКА арендовал Мойзеса до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа.

«ЦСКА активировал опцию выкупа защитника и подписал контракт с игроком до 2026 года с возможностью продления на год», — говорится в сообщении.