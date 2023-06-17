ЦСКА выкупил защитника «Интернасьонала»
ЦСКА подписал контракт с Мойзесом до 2026 года.
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ЦСКА подписал контракт с Мойзесом до 2026 года.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА на официальном сайте сообщил о переходе футболиста Мойзеса из «Интернасьонала» на полноценной основе.
В августе 2022 года ЦСКА арендовал Мойзеса до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа.
«ЦСКА активировал опцию выкупа защитника и подписал контракт с игроком до 2026 года с возможностью продления на год», — говорится в сообщении.
На счету 28-летнего бразильца 36 матчей за ЦСКА в различных турнирах и один гол. Игрок в составе армейцев завоевал серебряные медали чемпионата России и выиграл Кубок страны.