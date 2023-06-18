Карпин — мужу дочери: Она возврату не подлежит, теперь это твоя головная боль
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин обратился к своей дочери Валерии и ее мужу Фернандо.
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин обратился к своей дочери Валерии и ее мужу Фернандо.
Свадьба состоялась в Испании. Валерии 22 года, она родилась в браке Карпина с 1-й женой Светланой.
«Поздравляю, дочь. Фернандо, возврату не подлежит. Теперь это твоя головная боль. Очень люблю вас», — написал Карпин в соцсети.
Ранее появилось видео с церемонии бракосочетания, которую опубликовала супруга тренера — Дарья Карпина. На кадрах видно, как Карпин ведет свою дочь к алтарю, где девушку ждет жених.
У Валерия Карпина пять дочерей: две от первого брака и три от второго.