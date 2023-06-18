Дальше — борьба с «Зенитом»: как Федотов стал лучшим тренером России

Как Федотов добыл трофей для «армейцев»

Союз Владимира Федотова и ЦСКА изначально представлялся выгодным для обеих сторон. «Армейцам» доставался сильный специалист, уже весьма опытный, добивавшийся результатов в Премьер-Лиге. Тренер получал ресурсы топ-клуба, которые позволяют бороться за самые высокие места.

С первых же матчей Федотов доказал: приглашение не было ошибкой. Долгое время тренерский штаб обходился без новичков, затыкая дыры в обороне и в центре поля, но это никак не влияло на результат. Игроки быстро приспособились к новой модели, команда с не самым сильным составом закрепилась среди лидеров — восемь побед в первых 11 матчах РПЛ и Кубка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=25c56ee4bf9b0940&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252604&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но скомканная предсезонка не могла не сказаться. На фоне отсутствия полноценной подготовки атака сильно зависела от индивидуальных качеств Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины. После осенних матчей за сборные южноамериканцы заметно сдали. В октябре команду накрыл кризис — лишь одна победа в семи турах чемпионата.

На зимний перерыв ЦСКА ушел пятым в таблице с отставанием в шесть очков от медалей. Главной проблемой была низкая результативность: лишь 30 забитых голов — седьмой показатель в лиге. Недовольство болельщиков нарастало, но Федотов с честью преодолел кризис. Тренерский штаб использовал внутренние ресурсы для прокачки команды.

Проблемы в нападении были решены за счет изменения ролей. Иван Обляков перешел на позицию инсайда и выдал лучший отрезок в карьере, Антон Заболотный добавил команде вариативности на острие, Медина освоился на позиции латераля и заставил работать левый фланг атаки. Федотов нашел оптимальное сочетание в центре защиты, и команда пропустила меньше всех в чемпионате весной. В итоге ЦСКА выиграл гонку за серебряные медали, а еще завоевал такой долгожданный трофей.

Дальше только борьба за «золото»

Этот успех — безусловная заслуга Федотова и его штаба. В первую очередь надо отметить ментальность главного тренера. Владимир Валентинович всегда стремится побеждать и не боится давления. Многие тренеры, добившись результатов в провинции, проваливались в топ-клубах. Федотов же спокойно принимает новые вызовы и заряжает уверенностью всех в коллективе.

Большим вызовом для него стала работа со звездными игроками. Одно дело требовать с Артема Макарчука и Никиты Бурмистрова, и совсем другое — с Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины. Недовольство топовых игроков похоронило карьеру многих хороших тренеров. Но Федотов не позволил никому поколебать свой авторитет. Легионеры, сдавшие в игре осенью, отправились на скамейку запасных, откуда вернулся только Медина, готовый к переменам.

Поиск новых ролей для игроков доказывает умение Федотова находить скрытые резервы внутри коллектива. Медина перешел из атаки на позицию латераля и отлично выглядел в концовке сезона. Мойзес начинал сезон латералем, а во второй половине сезона стал одним из лучших центральных защитников РПЛ. Обляков на старте сезона затыкал дырки на фланге и в центре поля, а весной с позиции инсайда оформил 6+3 по системе гол плюс пас.

Но главная сила Федотова в построении работающей модели игры. Активные фланги, мобильный центр поля, который направляет атаки команды, подвижные атакующие игроки, умеющие и создавать моменты для партнеров, и завершать атаки. Футболисты грамотно заполняют свободные зоны и знают что делать в разных ситуациях. Первая половина сезона позволила тренеру создать остов, фундамент команды. И уже потом, за счет смены ролей и поиска новых сочетаний, добиваться результата.

Но впереди самое сложное испытание. ЦСКА подобрался к вершине, и любой результат, кроме золотых медалей, будет в лучшем случае топтанием на месте. Теперь Федотова ждет новая амбициозная цель — бросить вызов гегемонии «Зенита». Если кто-то на это способен, то это он — лучший тренер нашего чемпионата.

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