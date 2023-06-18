Променял жену на красотку из телевизора. Семейный скандал вратаря «Динамо»

Источник: соцсети

«Молитвами дешевую душонку не отмыть»

В начале мая голкипер «Динамо» в Telegram-канале удивил всех новостью о разводе. Игорь и Виолетта познакомились в 2015 году, пару лет спустя поженились. У них растут две дочки. Были даже слухи, что его отсутствие в стартовом составе клуба в тот промежуток времени связан именно с личными проблемами.

«Не хочу и не люблю обсуждать личную жизнь. Но есть люди, которые пытаются везде полоскать мой развод, провоцируя конфликт и придумывая ненастоящие причины. Я хочу сказать коротко: уже долгое время мы находимся в стадии развода. Решение не связано ни с кем, кроме нас двоих. Не нужно искать здесь скандал. Моя дальнейшая личная жизнь никого не касается», — написал игрок.

Супругу Виолетту новости шокировали не меньше, чем болельщиков «Динамо». Она максимально жестко высказалась в соцсетях и четко намекнула на измену со стороны футболиста. Иначе понять ее посыл просто невозможно.

«Я очень долго молчала, боялась и стеснялась об этом говорить. Если кажется при первой встрече, что человек лживое дерьмо, то в 90% случаях так и будет. Не пускайте псевдоподруг и псевдодрузей в ваш дом. Не верьте в лживую святость. Молитвами дешевую душонку не отмыть. Все понимают, о ком я говорю. Таких мерзких людей на свете, наверное, много. Но в моей жизни, увы, был яркий экземпляр. Человек, который играл с моими детьми, общался с моей мамой и не только, за спиной с самым близким позволил и позволяет себе противные вещи. Хочу, чтобы вы знали, эта грязь — один человек, который лез и лезет везде. Лезть в семью, где есть двое детей, у всех на глазах? Когда даже нет развода. И не было», — заявила Виолетта Лещук.

Роман не удалось скрыть

Виолетта, вероятно, говорила о бывшей сотруднице пресс-службы «Динамо» Полине Лысенко. Ее с Игорем видели вместе на сборах в Турции, а сейчас они публикуют одинаковые фотографии из США. Кто же такая Лысенко?

Девушка родилась в семье телевизионщиков. Мать входила в совет руководителей «Игра ТВ», а отец работал режиссером в «Что? Где? Когда?». В какой-то момент Полина заменила папу на месте распорядителя популярной программы. Девушка также поступила в МГУ на факультет журналистки с твердыми намерениями построить карьеру в спорте. Затем ее взяли на работу в «Динамо», где она стала лицом клубного телевидения, совмещая обязанности в «Что? Где? Когда?».

Источник: соцсети

Однако в начале апреля Лысенко покинула «Динамо», заявив, что дело не в скандалах, просто пришло время уходить. Слухи о романе с Лещуком множились, а когда откровенно высказалась Виолетта, сложить два и два не составило труда. Сама Полина в интервью ранее говорила о теплых отношениях с Игорем и Владом Карапузовым. Учитывая, что второй сейчас играет за «Ахмат», «круг подозреваемых» сузился.

«Пока не планирую ничего комментировать. Мне действительно есть, что сказать, но оправдываться не должна. Потому что это личная жизнь», — написала Лысенко в комментариях в Telegram-канале.

Источник: соцсети

Поездка в США, где Лещук успел сделать резонансное высказывание о низком качестве сервисе, развеяла сомнения. Полина и Игорь выкладывали фотографии и радовались жизни. А вот Виолетте, оставшейся с двумя детьми, было не так весело.

«Я не хочу, чтобы мое утро начиналось с ваших скринов фотографий моего мужа. Еще полтора месяца назад мы были в Дубае и выбирали, покупали посуду в новый дом, рассуждая как будем собираться семьей с друзьями. Мне больше нечего ответить» — отреагировала она в соцсетях.

Похоже, что у этой истории еще будет продолжение. Вратарю «Динамо» придется немало отвлекаться на решение личных вопросов в межсезонье.