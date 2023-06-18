Странный сезон «Спартака». «Красно-белым» нужны перемены?

Прекрасная «красно-белая» осень

Концовка чемпионата для многих фанатов «Спартака» перекрыла все радостные моменты. Команда упустила второе место, вылетела из Кубка России и выглядела весной очень бледно. Такое выступление кажется провалом. Виной не только завышенные ожидания болельщиков, но и отличная первая половина сезона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3c9b9da60d817a8e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252355&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Осенью у «Спартака» все шло прекрасно. Да, проиграли Суперкубок. Однако с первых же туров клуб показывал отличный футбол и давал результат. Гильермо Абаскаль быстро поставил «красно-белым» внятную игру. При этом команда обошлась практически без трансферов.

В стартовых семи турах были добыты четыре крупные победы. Футболисты быстро усвоили принципы испанского тренера — запутывали оборону соперников, создавая много моментов. До середины сентября команда лидировала в РПЛ по результативности.

Защита, несмотря на потерю Жиго, выглядела прилично. «Спартак» агрессивно действовал без мяча, полузащитники выполняли колоссальный объем работы в обороне, оставляя соперника без свободного пространства. Такие редуты могла преодолеть только очень хорошо выстроенная атака, поэтому рискованная манера себя оправдывала.

Помогала и активная ротация состава. Абаскаль правильно реагировал на неудачи и быстро перестраивался, не позволяя команде сваливаться в кризис. На зимний перерыв «Спартак» ушел вторым. Интриги добавлял вылет лидера чемпионата «Зенита» в Путь регионов Кубка России. «Красно-белые» сыграли в этом важную роль.

Провал весны — не повод менять курс

Практически с первых весенних матчей команду начало лихорадить. Атака периодически буксовала, оборона проваливалась. Вероятно, Абаскаль еще не привык к российским реалиям и слишком рано вывел игроков на пик формы. Уже в марте «красно-белых» настиг кризис — всего одна победа в семи матчах.

Косвенным подтверждением плохой подготовки стали травмы. Несколько матчей пропустили Квинси Промес, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Даниил Хлусевич. Это влияло на качество игры и серьезно нарушало ротацию. Абаскаль пытался исправить ситуацию сменой схем, даже переходил на гибридную расстановку с плавающей ролью Зиньковского.

Иногда успехи приходили. Однако стабильность команда так и не обрела. Только сумбурная победа над ЦСКА в дерби немного подсластила болельщикам весенний провал.

И все же клубу ни в коем случае нельзя начинать метаться и сворачивать с намеченного пути. Команда неудачно провела вторую часть чемпионата и должна сделать соответствующие выводы. А не менять тренерский штаб и перекраивать состав. Ведь именно эти футболисты выдали прекрасную осень.

Абаскаль — молодой тренер, ставящий современный футбол. Испанец, конечно, допускает ошибки, но при этом показывает высокий уровень. В начале сезона были и поставленная игра в атаке, и качественная оборона. Кроме того, специалист демонстрировал редкую для РПЛ гибкость.

Качественный молодой состав и отличный тренер будут развиваться вместе. Клуб должен поддержать Абаскаля. Иначе «красно-белые» свалятся обратно в перманентный кризис. Тогда уже о трофеях болельщикам точно можно будет забыть.

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