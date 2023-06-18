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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Иван Игнатьев перешёл в «Сочи»

Иван Игнатьев стал игроком «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сочи
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Нападающий выступал за «Локомотив» в сезоне-2022/2023. В розыгрыше Российской Премьер-Лиги минувшего года он провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих.

«Сочи» по итогам сезона оказался на 10-м месте с 38 очками: клуб одержал 11 побед, потерпел 14 поражений и пять раз сыграл вничью.

Игнатьев перешёл в сочинский клуб на правах свободного агента. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1.2 млн.

Всего на счету нападающего 164 матча за карьеру, 67 голов и 11 голевых передач.

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