«Обиженный футболист хуже бабы». Экс-тренер «Краснодара» Сторожук отреагировал на слова Шапи

Шапи, который в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Хапоэль» из Беэр‑Шевы, обвинил бывшего главного тренера «Краснодара» в двуличии. «Будь тренер правдивее в определенных вопросах, может, и остался бы. А так порой выходило — в глаза одно, за глаза другое. Это внутренняя кухня, но мне такое не нравится. Мужчина должен говорить определенные вещи в лицо, а не другим людям. Особенно если он тренер», — сказал Сулейманов.

"Как я могу так делать: говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Он еще и приплетает других футболистов — при чем тут вообще Ильзат [Ахметов]? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия. У меня с Ахметовым прекрасные отношения, я его уважаю и считаю мужчиной. Мы отлично общаемся. Когда мы с Ильзатом прощались, то пожали руки и пожелали друг другу хорошей работы. До сих пор я уверен, что ни у него, ни у меня не поменялись мнения относительно друг друга.