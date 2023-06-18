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20:37 (мск), источник: Sport24

«Обиженный футболист хуже бабы». Экс-тренер «Краснодара» Сторожук отреагировал на слова Шапи

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук ответил нападающему «Краснодара» Магомеду‑Шапи Сулейманову на критику в свой адрес.

Краснодар
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Источник: Sport24

Шапи, который в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Хапоэль» из Беэр‑Шевы, обвинил бывшего главного тренера «Краснодара» в двуличии. «Будь тренер правдивее в определенных вопросах, может, и остался бы. А так порой выходило — в глаза одно, за глаза другое. Это внутренняя кухня, но мне такое не нравится. Мужчина должен говорить определенные вещи в лицо, а не другим людям. Особенно если он тренер», — сказал Сулейманов.

"Как я могу так делать: говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Он еще и приплетает других футболистов — при чем тут вообще Ильзат [Ахметов]? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия. У меня с Ахметовым прекрасные отношения, я его уважаю и считаю мужчиной. Мы отлично общаемся. Когда мы с Ильзатом прощались, то пожали руки и пожелали друг другу хорошей работы. До сих пор я уверен, что ни у него, ни у меня не поменялись мнения относительно друг друга.

Что касается Шапи, спросите мнение обо мне у всех игроков основы того времени: Сафонов, Сперцян, Черников, Кривцов и Ионов, например. Вот у них надо спросить, как им работалось со мной. У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: «Обиженный футболист хуже бабы». Я понимаю это и не хочу акцентировать внимание на Шапи. Я до сей поры его уважал и считал профессионалом. Не собираюсь парировать и отвечать. Пусть смотрит за своей игрой, и не надо никуда приплетать других«, — сказал Сторожук “Матч ТВ”.

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