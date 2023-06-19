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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Квинси Промес приговорён к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата. Об этом сообщает AD.

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Источник: РИА "Новости"

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд обвинял нападающего в том числе и в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Также судьи постановили, что прослушиваемые телефонные разговоры, в которых Промес рассказал о нанесении ножевых ранений, могут служить доказательствами по этому делу. Промес не присутствовал на заседании.

Напомним, преступление произошло в июле 2020 года. Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанеся ему несколько ран. Изначально футболиста «Спартака» пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, однако обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.

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