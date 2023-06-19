Квинси Промес приговорён к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд обвинял нападающего в том числе и в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Также судьи постановили, что прослушиваемые телефонные разговоры, в которых Промес рассказал о нанесении ножевых ранений, могут служить доказательствами по этому делу. Промес не присутствовал на заседании.