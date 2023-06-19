Президент «Ростова» рассказал о планах по усилению состава

В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России, что стало вторым результатом в истории клуба. В Кубке страны команда завершила выступление на первом этапе полуфинала пути регионов.

«Что касается нового сезона: надо постоянно выступать на хорошем уровне — это один из важнейших факторов для завоевания титулов. Наша задача — получить сбалансированный состав, и поэтому нам необходимо усиливаться. Команде нужны пять-шесть новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договоренности и понимание, кто нам нужен. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим», — приводит слова Арутюнянца Telegram-канал «Ростова».

«Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас все получится. Еще один важный аспект — мы продлеваем контракты с нашими ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки», — добавил президент клуба.