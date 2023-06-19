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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Ростова» рассказал о планах по усилению состава

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что команде для усиления состава необходимо пять-шесть новых игроков.

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Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России, что стало вторым результатом в истории клуба. В Кубке страны команда завершила выступление на первом этапе полуфинала пути регионов.

«Что касается нового сезона: надо постоянно выступать на хорошем уровне — это один из важнейших факторов для завоевания титулов. Наша задача — получить сбалансированный состав, и поэтому нам необходимо усиливаться. Команде нужны пять-шесть новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договоренности и понимание, кто нам нужен. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим», — приводит слова Арутюнянца Telegram-канал «Ростова».

«Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас все получится. Еще один важный аспект — мы продлеваем контракты с нашими ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки», — добавил президент клуба.

Он также озвучил задачи «Ростова» на предстоящий сезон. «Задачи на сезон те же, что я из года в год озвучиваю главному тренеру. Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей, желательно решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть Кубка и постараться дойти до финала. Попав в финал, конечно же, хочется его выиграть», — заключил Арутюнянц.

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