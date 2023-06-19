Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Украина
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Англия
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Косово
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата. Что теперь будет с лидером «Спартака»?

Квинси дали реальный срок в Нидерландах.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Футболист «Спартака» Квинси Промес приговорен судом Амстердама к 1,5 года тюрьмы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату в 2020 году во время ссоры. Издание NOS сообщает, что суд признал футболиста виновным с отягчающими обстоятельствами.

Сам Квинси не присутствовал на приговоре и находится в России. Государственная прокуратура требовала наказания в виде двух лет тюрьмы для Промеса, но суд остановился на сроке в 1,5 года.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что футболист будет подавать апелляцию: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — сказал представитель клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

Ссора из-за ожерелья: Промес ударил брата ножом в ногу

Инцидент, из-за которого Квинси приговорили к тюремного сроку, произошел летом 2020 года на семейной вечеринке в городе Абкауд. Издание NOS рассказывало, что Промес и его кузен Эсайас поссорились из-за того, что футболист обвинил родственника в краже ожерелья у тети стоимостью 3 тысячи евро.

Промес в тот вечер ударил брата ножом в колено и в разговоре с отцом признался, что мог убить кузена.

NOS опубликовало расшифровку телефонных разговоров Квинси с членами семьи после инцидента. Около часа ночи он позвонил отцу: «Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь», — спросил игрок. «Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», — ответил отец футболиста. «Я бы его убил, ты понимаешь это?» — добавил Промес.

Позже Квинси позвонил матери и тете, чтобы узнать о состоянии Эсайаса. Узнав, что нож попал в ногу, игрок сказал: «Значит, ему повезло».

Затем футболист снова позвонил отцу: «Я верен своей тете. Если кто-то ее заденет, я его убью. Есть люди в этой семье, за которых я готов убить. Еще повезло, что я больше не хожу с огнестрельным оружием, потому что все могло быть еще хуже».

Именно эти расшифровки разговоров Промеса с родственниками следствие использовало как доказательную базу.

В семье пытались урегулировать конфликт, но спустя четыре месяца после случившегося Эсайас подал на Промеса заявление в полицию. Он также потребовал от футболиста компенсацию в 1 миллион евро. По информации De Telegraaf, Квинси обвиняли в покушении на непредумышленное убийство, ему грозило до четырех лет тюрьмы.

В мае 2021 года полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.

Источник: Спорт-Экспресс

Почему Промеса прослушивали?

Многие доказательства нападения Промеса на кузена расследование получило благодаря прослушке телефона футболиста. При этом данная мера в Нидерландах применяется лишь при борьбе с организованной преступностью.

По данным издания Algemeen Dagblad, разрешение вести прослушку телефона Квинси правоохранительные органы получили еще в 2018 году. Тогда его подозревали в наркоторговле и владении огнестрельным оружием.

Правоохранители изначально вели другое дело — Промеса подозревают в причастности к импорту более 1,3 тонны кокаина в 2020 году. Говорят, что он инвестировал деньги в две партии наркотиков.

Квинси свою причастность отрицал, но в Генпрокуратуре говорят, что футболист имел руководящую роль в контрабанде. Например, у него был контакт с людьми, которые должны были забрать кокаин из контейнеров в порту Антверпена. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро, чтобы выручить 6 миллионов евро с продажи наркотиков.

В 2022 году издание De Telegraaf сообщило, что семья Промеса вложила средства в партию кокаина весом в четыре тонны. И что он причастен к контрабанде синтетических наркотиков в Австралию.

После возвращения в «Спартак» Промес ни разу не появлялся на досудебных слушаниях, а зимой даже не поехал со «Спартаком» на сборы в Дубай. Вероятно, из-за того, что из ОАЭ предусмотрена экстрадиция в Нидерланды по запросу об аресте.

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» заявил, что Промесу после оглашения приговора лучше не покидать Россию, иначе он попадет в тюрьму.

«Он имеет право подать апелляцию. Я не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы. Лучшее, что он может сделать, чтобы избежать тюрьмы, — это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в страну, у которой есть договор с Нидерландами, он будет арестован», — сказал журналист.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто это сказал? Главные цитаты сезона в РПЛ
«Акинфеев — лучший игрок в истории России. Почему на серию не вышел Сафонов?» Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь