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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортдиректор «Рубина» ответил на вопрос о продлении контракта с Аланом Дзагоевым

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

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Источник: Чемпионат.com

«Диалог с Дзагоевым о новом контракте есть, но конкретики пока нет. От чего будет зависеть новый контракт? От решения главного тренера — нужен ему игрок или нет. Тренер всё решает», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В розыгрыше Первой лиги России сезона-2022/2023 Алан Дзагоев отыграл 20 матчей, забил три гола и не отдал голевых передач. До перехода в «Рубин» хавбек выступал за ЦСКА в течение 17 лет — с 2008 года по 2022-й.

В минувшем сезоне «Рубин» стал чемпионом Первой лиги, набрав 69 очков в 34 матчах. На счету команды 19 побед, три поражения и 12 ничьих.

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