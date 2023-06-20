Как приговор Промесу повлияет на «Спартак». Сможет ли он играть в России и летать за рубеж на сборы?
Пока Квинси на территории РФ, ему ничего не грозит. Но есть нюансы.
Пока Квинси на территории РФ, ему ничего не грозит. Но есть нюансы.
Отношения Квинси Промеса с законом в Нидерландах уже давно складываются, мягко говоря, не лучшим образом. Прямо сейчас звезда РПЛ на родине находится под уголовным преследованием по двум делам — его обвиняют в содействии поставкам наркотиков и нападении на двоюродного брата. По последнему судопроизводству уже есть вердикт — форварда приговорили к полутора годам тюремного заключения.
История с поножовщиной максимально мутная, лишний раз лезть в детали, не имея юридической подготовки, не стоит. Важно заявление «Спартака», оперативно выступившего с пояснением. «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — заявил глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.
Но все же в воздухе повисает вопрос — как повлияет приговор на будущее футболиста в России? Здесь есть два момента — правовой и спортивный.
Роберт Малевич, адвокат Квинси, заявил, что будет подана апелляция и сторона Промеса станет добиваться отмены приговора. При этом журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» заявил: «Не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы. Лучшее, что может сделать Квинси, чтобы избежать тюрьмы, — это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в государство, у которого есть договор с нашей страной, Промеса арестуют». Другой адвокат, Эрик Томас, подтвердил — велик шанс, что по прибытии на родину игрока тут же отправят за решетку.
С другой стороны, рассмотрение апелляции займет, судя по прецедентам, немало времени. Например, другой выступающий в РПЛ представитель Нидерландов Рай Влут из «Урала» в апреле этого года был приговорен в Стране тюльпанов к 2,5 года тюрьмы — хавбека признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Сейчас сторона полузащитника тоже подала апелляцию, и ответ на нее ожидается лишь в 2024-м или даже 2025-м. Плюс ко всему между Россией и Нидерландами нет договора о прямой экстрадиции, поэтому пока Промес не прибудет в государство, у которого таковой с голландским правосудием заключен, он находится в относительной безопасности.
Спортивный же момент заключается в таком вопросе: как отразится приговор на возможности Промеса играть за «Спартак»? Формально даже в том случае, если апелляцию отклонят, клуб ничто не обязывает расторгнуть контракт — надавить тут не вправе даже ФИФА с УЕФА. Соглашение Квинси с красно-белыми действует до лета 2024-го с опцией продления еще на сезон, и на выступлениях нападающего в РПЛ приговор отразиться не должен. Еще более защищенным Промес мог бы стать в случае, если бы получил наш паспорт (по законодательству запрещено выдавать российских граждан другим странам), но еще в марте проблемы легионера стали причиной отклонения соответствующей заявки в Министерство спорта. Тем более в РФ действуют ограничения на оформление гражданства в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности и судимых на территории иностранного государства.
От еврокубков «Спартак» (как и все наши команды) пока отстранен, про сборную Промес может забыть. Так что единственной серьезной проблемой остаются сборы. Квинси уже пропустил зимний этап подготовки москвичей в ОАЭ. И пусть красно-белые так и не дали официального четкого ответа, почему форвард остался в России, очевидно, что сделано это во избежание рисков — между ОАЭ и Нидерландами существует договор об экстрадиции.
Пропуск сборов и занятия по индивидуальной программе не слишком отразились на форме Промеса — на весенней стадии он оставался одним из лидеров «Спартака», выбил 8+3 по системе «гол плюс пас» в 14 матчах и закончил чемпионат на второй строчке в гонке бомбардиров. Уровень Квинси таков, что в нынешней РПЛ он способен давать результат даже в таких условиях. Оставлять легионера или расторгать контракт, если апелляцию отклонят, решать только руководству клуба. С одной стороны, есть репутация, с другой — возможность использовать в составе уникального для российской лиги исполнителя.
Одно сказать можно наверняка: в нынешних условиях качественно заменить Промеса красно-белым практически нереально. Квинси в завершившемся сезоне выступал на позиции левого вингера, атакующего полузащитника и оттянутого нападающего, в каждой встрече играя роль центра притяжения «Спартака». Да, в распоряжении Гильермо Абаскаля есть Зиньковский, Игнатов, Бальде, Мозес и другие люди, которые в теории могут стать альтернативой Промесу. Но все мы понимаем, что он не просто так является лидером коллектива по большинству атакующих показателей. Привезти в Россию иностранца такого же уровня — крайне трудная задача. Поэтому со спортивной точки зрения ответ на вопрос: «Что же теперь делать?» — очевиден: «Спартаку» остается ждать и надеяться на лучшее.
Марк Бессонов